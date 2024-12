Brasil Banco Central expõe dados de 1,5 mil participantes de pesquisa sobre relação do brasileiro com dinheiro

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Banco Central informou que as pessoas que tiveram dados indevidamente expostos serão notificadas por carta Foto: ABr (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O BC (Banco Central) informou nesta quinta-feira (05) que divulgou, de forma errônea, os dados de 1.500 pessoas que participaram de pesquisa sobre a relação do brasileiro com dinheiro.

O levantamento, cujo resultado foi divulgado nesta semana, foi feito entre 28 de maio e 1 de julho de 2024. A instituição informou que as pessoas que tiveram seus dados potencialmente expostos serão notificadas pelo BC por meio de carta.

“Ao divulgar, em 29 de novembro de 2024, o resultado da pesquisa e os respectivos dados, o BC publicou também, acidentalmente, em virtude de um erro operacional, dados pessoais dos respondentes. A falha foi identificada pelo próprio BC no mesmo dia e a publicação imediatamente retirada da internet e substituída pelos dados corretos, sem qualquer informação pessoal”, informou.

Segundo o BC, foram expostos indevidamente os seguintes dados:

nome

endereço

número de telefone

gênero

etnia

idade

escolaridade

estado civil

nível de renda

vínculo empregatício

possibilidade de acesso à internet

grau de conhecimento sobre finanças digitais

posse de conta transacional

meio no qual recebe a principal fonte de renda

hábito de uso e preferências no uso de meios de pagamento

hábito em verificar extrato da conta

facilidade em identificar pagamentos na conta

hábito em verificar fatura de cartão de crédito

facilidade em identificar pagamentos na fatura de cartão de crédito

determinantes de escolha do meio de pagamento

determinantes de escolha de pagamento parcelado

avaliação sobre o PIX

hábito de uso do PIX

O Banco Central acrescentou que não foram expostos dados como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. As informações obtidas, segundo a autoridade financeira, não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras.

“Como consequência dessa potencial exposição de dados, salientamos que as pessoas que participaram da pesquisa tomem cuidado caso sejam abordadas por meio de ligação de telefone, que mencione seus hábitos de uso de meios de pagamento ou qualquer outro dado informado durante a entrevista. É provável que a ligação seja uma tentativa de golpe”, recomendou o órgão.

Na nota em que comunica a exposição indevida de dados, o Banco Central não disse se tomará alguma providência em relação aos responsáveis pelo erro verificado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/banco-central-expoe-dados-de-15-mil-participantes-de-pesquisa-sobre-relacao-do-brasileiro-com-dinheiro/

Banco Central expõe dados de 1,5 mil participantes de pesquisa sobre relação do brasileiro com dinheiro

2024-12-05