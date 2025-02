Porto Alegre Parque Marechal Mascarenhas de Moraes terá espaço de lazer para cães em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

O espaço, que irá contar com equipamentos para os animais e tutores, é uma demanda dos moradores da região Foto: Alejandro Sanchez/SMAMUS Local terá 500 metros quadrados de área Foto: Alejandro Sanchez/SMAMUS Foto: Alejandro Sanchez/SMAMUS

Nesta quarta-feira (19), iniciaram as obras para construção do primeiro cachorródromo do Parque Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro Humaitá, Zona Norte de Porto Alegre.

O espaço, que irá contar com equipamentos para os animais e tutores, é uma demanda dos moradores da região. As obras são fiscalizadas por técnicos da Smamus (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade), com previsão de conclusão para dois meses.

Com cerca de 500 metros quadrados, a área, implantada à margem da avenida Aloísio Filho com a avenida Júlio Juraci da Luz, terá brinquedos de tubo, bancos e lixeiras, além de portões e telamento para maior proteção dos animais e pedestres.

Parque Marechal Mascarenhas de Moraes

Entregue à comunidade em 1982, o parque soma 18,3 hectares de área total, sendo que oito hectares são de banhado e seis de reserva ecológica. É um parque de uso misto, com estádio de futebol, cancha de bocha, pista de patinação, quadra de futebol sete. quadras de vôlei e equipamentos esportivos, churrasqueiras e quiosques cobertos.

