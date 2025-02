Inter Em processo de adaptação, Gabriel Carvalho viaja para a Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O atleta, já negociado com o Al-Qadsiah, realiza aulas de inglês para facilitar comunicação Foto: Ricardo Duarte/Inter O atleta, já negociado com o Al-Qadsiah, realiza aulas de inglês para facilitar comunicação. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gabriel Carvalho, do Inter, já está negociado com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita. No entanto, sua transferência será sacramentada apenas em agosto deste ano, quando completa 18 anos.

Apesar de não poder ser inscrito pelo clube árabe, o meia já iniciou o processo de adaptação. Gabriel, que está em recuperação de uma cirurgia no pé esquerdo, faz aulas de inglês duas vezes por semana e viajou com o pai e o empresário para o Oriente Médio na segunda-feira (17).

Gabriel visita o país para conhecer as instalações do clube e o local onde sua família irá residir em Khobar, cidade do Al-Qadsiah. O meia também terá contato com os membros da comissão técnica e futuros companheiros. Ele tem retorno previsto para esta sexta-feira (21), quando retornará os trabalhos no CT Parque Gigante. Os valores da venda do jovem podem chegar a US$ 22 milhões (R$ 136,3 milhões).

A negociação de Gabriel é a segunda maior transferência da história do clube, perdendo apenas para Yuri Alberto. No início de 2022, o Zenit, da Rússia, pagou 25 milhões de euros (R$ 150 milhões na época) ao Inter pelo centroavante, atualmente no Corinthians.

O valor fixo da negociação de Gabriel é de US$ 16 milhões (cerca de R$ 99 milhões). Isso já é suficiente para ultrapassar a venda de Oscar ao Chelsea em 2012. Na época, o clube inglês desembolsou R$ 79,2 milhões.

Porém, o Al Qadisiyah pode pagar até US$ 6 milhões (R$ 37,1 milhões) em bônus, caso Gabriel Carvalho atinja metas no próprio Inter e no novo clube. O Colorado detém 80% dos direitos econômicos do meio-campista e pode ganhar um total de até R$ 109 milhões no negócio.

De saída

Outro atleta visado no elenco Colorado, Thiago Maia pode estar enfim se transferindo para o Santos, de Neymar. Inicialmente, o Inter exigia que o Peixe assumisse uma dívida de 4 milhões de euros com o Flamengo (R$ 23 milhões), referente à compra do jogador em 2024, além de uma compensação financeira de 2,5 milhões de euros (R$ 14,8 milhões) para liberar o atleta. Porém, após quase fechar o acordo nos termos iniciais no começo da janela, o Santos travou a negociação nos últimos dias.

No entanto, o grande trunfo para destravar a negociação veio diretamente de Thiago Maia, nesta terça-feira (18). Para viabilizar a transação, o próprio jogador aceitou abrir mão de parte da dívida considerável que o clube da Baixada o devia. A informação é do repórter Lucas Musetti, de UOL Esporte.

Em uma ação trabalhista movida contra o Santos, Thiago Maia havia conquistado uma sentença favorável de R$ 26 milhões em 2018. Contudo, visando o retorno à Vila Belmiro, o volante optou por retirar todas as multas e correções, além de parcelar o pagamento em 48 meses.

A disputa judicial teve início em 2018, quando o jogador alegou que o Santos não havia repassado 30% do valor da sua venda ao Lille, que foi de R$ 51 milhões. O atleta tinha direito a R$ 15,3 milhões dessa negociação.

A redução da dívida proporcionou um “alívio financeiro” ao Santos, permitindo que o clube paulista voltasse a investir no negócio. Assim, o Peixe concordou em assumir a dívida de 4 milhões de euros com o Flamengo e, além disso, se comprometeu a pagar 2,5 milhões de euros ao Inter pela liberação do volante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/em-processo-de-adaptacao-gabriel-carvalho-viaja-para-a-arabia-saudita/

Em processo de adaptação, Gabriel Carvalho viaja para a Arábia Saudita

2025-02-19