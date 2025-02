Esporte Neymar é anunciado como novo presidente de equipe da Kings League Brasil

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

Segundo as regras da modalidade, o craque poderá cobrar pênaltis na competição Foto: Reprodução/furiagg

Nesta quarta-feira (19), Neymar, jogador do Santos, foi anunciado como um dos presidentes da FURIA, na Kings League Brasil. A liga de futebol de sete, criada pelo ex-zagueiro espanhol Piqué, terá a primeira edição brasileira em março deste ano.

A FURIA é uma das principais equipes de e-sports do Brasil, e para a edição da Kings League no Brasil, terá como embaixadores os influenciadores Negrete, Sofia Espanha e Menzinho. Neymar e Cris Guedes serão os presidentes, e graças as regras da modalidade, poderão cobrar pênaltis em partidas do torneio.

No total, a equipe contará com 13 jogadores, sendo três chamados Wild Cards: Lipão, Leleti e Jeffinho, trio que já atuou pela franquia. Os outros serão conhecidos após o draft, que será realizado no dia 24 de fevereiro.

A Kings League Brasil contará com 12 equipes participando, totalizando 15 presidentes. Além de Neymar e Cris Guedes, os outros nomes são:, Kaká, Ludmilla, O Estagiário, Gaules, NoBru, Cerol, Jon Vlogs, Paulinho o Loko, Luquet4, Nyvi Estephan, Coringa, Kondzilla e Michel.

A Kings League ficou famosa no Brasil em 2024, quando dois times do país disputaram o Mundial e fizeram um belo papel. A g3x, que tinha o streamer Gaules como presidente, foi vice-campeã, enquanto a Furia, que tinha o streamer Allan Estagiário, foi eliminada nas quartas de final em confronto de equipes brasileiras.

