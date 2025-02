Esporte Hamilton testa novo carro da Ferrari para a temporada 2025

19 de fevereiro de 2025

O modelo SF-25 será o primeiro utilizado pelo recém-contratado Lewis Hamilton Foto: Divulgação/Scuderia Ferrari O modelo SF-25 será o primeiro utilizado pelo recém-contratado Lewis Hamilton. (Foto: Divulgação/Scuderia Ferrari) Foto: Divulgação/Scuderia Ferrari

Nesta quarta-feira (19), a Ferrari revelou o novo SF-25, modelo que será utilizado na atual temporada da Fórmula 1. Na terça-feira (18), a marca já havia divulgado a nova pintura para 2025.

Após apresentar o novo bólido, a escuderia italiana testou o novo carro no circuito de Fiorano, na Itália. Nesta manhã (na Europa), Charles Leclerc foi o escolhido para guiar o novo modelo. Na parte da tarde, o recém-contratado Lewis Hamilton fez o shakedown na pista privada da escuderia.

Em dezembro, Frederic Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, disse que o SF-25 “seria um carro 99% diferente do modelo utilizado na temporada 2024”. Nas imagens divulgadas, nota-se muitas alterações no veículo. Dentre elas, os destaques são a mudança na suspensão para modelo pull-rod, em busca de melhorar sua aerodinâmica, e também as alterações no sidepod.

Nesta semana, as equipes da Fórmula 1 revelaram as suas respectivas pinturas para a temporada 2025. A Ferrari decidiu homenagear o icônico 312T, carro da temporada de 1975, e trouxe detalhes na cor branca na parte superior do veículo para relembrar o modelo.

O bólido foi utilizado por Niki Lauda na conquista de seu primeiro título do Mundial de Pilotos e do sétimo Mundial de Construtores da escuderia.

A estreia oficial de Hamilton pela Ferrari está perto de acontecer. A temporada 2025 da Fórmula 1 irá começar no dia 14 de março, com o GP da Austrália. Ao todo, serão disputadas 24 etapas ao longo do ano. O Brasil receberá uma prova da categoria, entre os dias 7 e 9 de novembro, no Circuito de Interlagos, em São Paulo.

