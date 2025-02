Mundo “Não posso vender a Ucrânia”, diz Zelensky sobre proposta de Trump para o fim da guerra

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2025

O líder ucraniano está sob grande pressão da Casa Branca. (Foto: Reprodução)

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky rejeitou nessa quarta-feira (19) as exigências dos Estados Unidos de US$ 500 bilhões em riqueza mineral da Ucrânia para pagar o governo americano pela ajuda em tempo de guerra contra a Rússia. Ele disse que os EUA não forneceram nem perto dessa quantia até agora e não ofereceram garantias de segurança específicas no acordo.

O líder ucraniano, que está sob grande pressão da Casa Branca, disse que Washington forneceu ao seu país US$ 67 bilhões em armas e US$ 31,5 bilhões em apoio orçamentário direto durante a guerra de quase três anos com a Rússia.

“Você não pode chamar isso de 500 bilhões e nos pedir para devolver 500 bilhões em minerais ou outra coisa. Isto não é uma conversa séria”, comentou Zelensky.

Donald Trump disse que quer US$ 500 bilhões em minerais de terras raras de Kiev para garantir a assistência de Washington. Sua equipe propôs na semana passada um acordo que Kiev se recusou a assinar na forma atual.

O presidente ucraniano falou que o acordo proposto não continha as disposições de segurança de que a Ucrânia precisa desesperadamente para protegê-la da agressão russa. Ele disse que o rascunho do acordo propunha que os EUA assumissem a propriedade de 50% dos minerais essenciais da Ucrânia.

“Eu defendo a Ucrânia, não posso vender nosso país. Eu disse OK, nos dê algo positivo. Você escreve algum tipo de garantia, e nós escreveremos um memorando… algum tipo de porcentagem”, ele comentou.

“Disseram-me: apenas 50 [por cento]. Eu disse: OK, não. Deixe os advogados trabalharem um pouco mais, eles não fizeram todo o trabalho necessário. Eu sou apenas o tomador de decisões, não trabalho nos detalhes deste documento. Deixe-os trabalhar nele.”

A questão de quanta ajuda os Estados Unidos forneceram à Ucrânia está assumindo um significado diplomático importante, pois Kiev tenta manter o apoio do que tem sido seu aliado mais importante.

Em comentários na terça-feira (18), Trump questionou para onde foi o dinheiro que foi dado à Ucrânia. Zelensky, abordando esses comentários, disse que a ajuda combinada dos EUA e da União Europeia chegou a US$ 200 bilhões de um total de US$ 320 bilhões gastos em armamento para o esforço de guerra. Os ucranianos arcaram com o restante dos custos de cerca de US$ 120 bilhões, afirmou ele.

Ditador

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de ditador e alertou que ele precisa “se apressar ou não terá mais um país”.

“Um ditador sem eleições, Zelensky é melhor agir rápido ou ele não vai ter mais um país. Enquanto isso, estamos negociando com sucesso o fim da guerra com a Rússia”, escreveu Trump em publicação nas redes sociais.

A publicação foi feita um dia depois de Trump acusar falsamente a Ucrânia de iniciar o conflito que já dura quase três anos, e de autoridades de alto escalão dos EUA se reunirem com russos para discutir medidas para acabar com a guerra – conversa que ocorreu sem a participação da Ucrânia.

Zelensky, por sua vez, declarou que Trump “vive neste espaço de desinformação” e está “[ajudando] Putin a sair de seu isolamento”. Um funcionário da Casa Branca disse que a publicação foi uma resposta direta aos comentários de Zelensky.

O presidente dos EUA também afirmou que Zelensky “provavelmente quer manter o ‘trem da alegria’ funcionando”, uma referência à ajuda dos EUA para apoio militar e econômico à Ucrânia durante a guerra.

Na publicação, Trump também escreveu que “os EUA gastaram mais de US$ 200 bilhões a mais do que a Europa” para apoiar a Ucrânia. Porém, de acordo com o Instituto Kiel, a Europa como um todo contribuiu com US$ 138 bilhões em ajuda financeira, humanitária e militar, ante US$ 119 bilhões dos Estados Unidos.

Trump continuou as críticas a Zelensky e o descreveu como um “comediante modestamente bem-sucedido” que “nunca seria capaz de resolver” a guerra sem ele.

“Ele se recusa a ter eleições, está muito mal nas pesquisas ucranianas e a única coisa em que ele era bom era em manipular Biden ‘como um violino’”, disse Trump, repetindo pontos de discussão do Kremlin sobre o declínio do apoio a Zelensky.

As eleições na Ucrânia foram adiadas como parte da lei marcial. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

2025-02-19