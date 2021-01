Porto Alegre Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, recebe novas luminárias

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

Ação, em andamento, já permitiu iluminar as quadras poliesportivas e a pista de skate. Foto: Divulgação IP Sul/PMPA Ação, em andamento, já permitiu iluminar as quadras poliesportivas e a pista de skate. (Foto: Divulgação IP Sul/PMPA) Foto: Divulgação IP Sul/PMPA

Depois de um mapeamento de todos os pontos de luz do Parque Marinha do Brasil, a IPSul deu início à reinstalação de lâmpadas e luminárias. A concessionária é responsável pelo sistema de iluminação pública de Porto Alegre até 2040, em regime de PPP (Parceria Público-Privada). Nos últimos anos, o Parque Marinha foi alvo de dezenas de atos de vandalismo. Luminárias, cabos e lâmpadas foram alguns dos itens furtados por criminosos, o que afetou diretamente a iluminação pública do local.

As intervenções no parque foram divididas em três etapas. A primeira, que está em andamento, é a de manutenção das luminárias existentes, que contemplou também a rede subterrânea de uma das subestações do parque. A ação já permitiu iluminar as quadras poliesportivas e a pista de skate. A segunda etapa será a reposição das luminárias dos postes mais altos. Já a terceira contempla a modernização, que é a substituição das lâmpadas atuais pelas de tecnologia LED.

Segundo o diretor executivo da concessionária, Guido Oliveira, a iluminação interna vai priorizar locais estratégicos, para melhorar a visibilidade e, consequentemente, a segurança. “Estamos em execução da primeira etapa e o resultado nas áreas esportivas já pode ser observado. Até o fim de fevereiro, vamos concluir a segunda etapa. Com mais iluminação, o parque recebe mais visitantes, o que ajuda a inibir a ação de vândalos e bandidos”, afirmou.

A etapa de modernização, quando serão instaladas as luminárias de LED, deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2021. Nos próximos dias serão mais 116 pontos que passarão por manutenção (etapa 1) e outros 108 pontos que serão reinstalados (etapa 2). No total, o Parque Marinha possui mais de 500 pontos luminosos, contando o entorno e postes internos.

Recentemente, IPSul, EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e Polícia Civil trabalharam em conjunto na identificação de criminosos que furtaram luminárias. Câmeras de vigilância foram utilizadas na investigação. Com a modernização do parque de iluminação de Porto Alegre, a administração municipal pode ampliar o sistema de monitoramento eletrônico da cidade.

“Um Parque Marinha mais iluminado não traz somente mais beleza, traz também mais segurança para todos os frequentadores do local, que buscam os espaços para o lazer, prática esportiva e convivência com familiares e amigos. Esta sensação de segurança tornará a região ainda mais aprazível e qualificada, colocando em prática uma das principais metas estabelecidas pelo prefeito Sebastião Melo, de devolver à cidade de Porto Alegre a qualidade que a população merece”, afirmou o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Filipe Garcia.

