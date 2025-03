Porto Alegre Parque Marinha em Porto Alegre receberá novas churrasqueiras e banheiros

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Os equipamentos serão de uso público e incluem 14 espaços com churrasqueiras sem cobertura. Foto: Sérgio Louruz/Smamus Os equipamentos serão de uso público e incluem 14 espaços com churrasqueiras sem cobertura. (Foto: Sérgio Louruz/Smamus) Foto: Sérgio Louruz/Smamus

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) autorizou o início das obras para instalação de 20 novas churrasqueiras e um conjunto de banheiros no Parque Marinha do Brasil. As intervenções são feitas pelo Sport Club Internacional por meio da Secretaria Municipal de Parcerias (SMP) e ocorrem na extremidade sul do parque, junto à rua Nestor Ludwig, próximo ao Gigantinho e ao Estádio Beira-Rio.

“O local já está consagrado como um espaço de concentração dos torcedores antes dos jogos do time e também de comemoração. A parceria com o Internacional, que está doando os equipamentos, qualifica o parque e mostra a importância de a iniciativa privada atuar lado a lado com o poder público no cuidado com a cidade”, destaca o diretor de Áreas Verdes da Smamus, Alex Souza.

Os equipamentos serão de uso público e incluem 14 espaços com churrasqueiras sem cobertura, incluindo churrasqueira com piso de concreto, mesa e bancos de concreto; e seis churrasqueiras cobertas.

“Toda a população de Porto Alegre, especialmente os colorados, está mais do que convidada a fazer o tradicional churrasco no parque. As churrasqueiras são uma doação do Inter e, por estarem em uma área pública, cabe à prefeitura conceder o espaço para que o clube possa construí-las e administrá-las. É um modelo que não onera a população e não terá custo para o município”, esclarece o secretário municipal de Parcerias, Giuseppe Riesgo.

Banheiros – A edificação de banheiros terá quatro módulos de lavatório para limpeza das mãos e utensílios; três cabines de sanitário feminino, sendo uma acessível; três cabines de sanitário masculino, sendo uma acessível; uma cabine com tanque para limpeza e uma cabine para depósito.

Cronograma – As intervenções serão realizadas em duas fases. A primeira tem previsão de entrega em 90 dias e contará com 20 churrasqueiras, além de mesas e bancos distribuídos em áreas de 12m² cada, cedidas pela prefeitura. Seis desses espaços serão cobertos. Na segunda etapa do projeto, está prevista a construção de um prédio com banheiros e um espaço para lavagem de espetos e demais utensílios.

2025-03-20