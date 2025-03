Porto Alegre Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre faz primeira captação de tecido ósseo para transplante

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

O procedimento foi feito em parceria com a equipe de cirurgia ortopédica da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital São Vicente de Paulo. Foto: Cristine Rochol/PMPA O procedimento foi feito em parceria com a equipe de cirurgia ortopédica da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital São Vicente de Paulo. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre realizou a primeira captação de tecido ósseo.. O procedimento é feito quando a família de um paciente em morte encefálica autoriza a doação de órgãos e tecidos do falecido para fins de transplante. O procedimento ocorreu na madrugada de segunda-feira (17).

O tecido ósseo doado é usado para tratar pacientes com perdas ósseas ou deformidades. O procedimento pode ser feito em cirurgias ortopédicas, odontológicas e de coluna. Os transplantes de tecido ósseo trazem benefícios como evitar amputações de membros, devolver a qualidade de vida a muitos pacientes, reduzir o risco de o organismo rejeitar próteses, além de tornar a recuperação mais segura.

O tecido doado é encaminhado ao Banco de Tecidos Musculoesqueléticos do Hospital São Vicente de Paulo, no município de Passo Fundo, onde pode ficar armazenado por até cinco anos para uso em transplantes. O procedimento foi feito em parceria com a equipe de cirurgia ortopédica da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital São Vicente de Paulo.

“É mais um passo que o HPS dá para a eficiência máxima em doação de órgãos e tecidos, reforçando a referência do hospital no Estado não só no atendimento ao trauma, mas também na importante contribuição aos transplantes”, afirma a enfermeira da Comissão Hospitalar de Transplante do HPS, Joema Ferrer.

Pessoas que pretendem ser doadoras de órgãos devem conversar com a família, pois somente um familiar de primeiro ou segundo grau pode autorizar a doação, fazendo a diferença na vida de tantas outras famílias que se beneficiam com esse ato.

2025-03-20