Brasil Parque Nacional de Brasília é atingido por incêndio de grandes proporções

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Levantamento do ICMBio registra mil hectares de vegetação destruída pelo incêndio iniciado nesta segunda. Foto: ICMBio/Divulgação Levantamento do ICMBio registra mil hectares de vegetação destruída pelo incêndio iniciado nesta segunda. (Foto: ICMBio/Divulgação) Foto: ICMBio/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Parque Nacional de Brasília foi atingido, nesta segunda-feira (5), por incêndios de larga escala. De acordo com informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração do parque, 40 brigadistas estão envolvidos no combate às chamas, além de 15 colaboradores do instituto e 90 militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com o último levantamento do ICMBio, o incêndio consumiu mais de mil hectares de vegetação local até o início da noite desta segunda, numa área equivalente a 900 campos de futebol.

Representantes do instituto afirmam que o fogo estava concentrado em dois pontos do Parque, e que um deles já foi controlado. Também de acordo com o ICMBio, a expectativa é de que o segundo foco também seja contido ainda na noite desta segunda.

Em meio ao incêndio no Parque Nacional, Brasília chegou à marca de 121 dias desde o último registro de chuvas pela cidade, ainda em maio deste ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia na cidade foi seco, com máxima de 31º e umidade mínima de 15% ao longo do dia.

Para reforçar o combate às chamas na área florestal, a assessoria do Instituto também confirmou a utilização do “Auto Bomba Tanque Florestal”, do ICMBio, além do “Air Tractor”, helicóptero do CBMDF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil