Economia Eletrobras estuda reduzir Conselho de Administração de 11 para 9 membros

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

A empresa destacou que está conduzindo trabalho interno para reformar seu Estatuto Social. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Eletrobras informou nesta segunda-feira (5) que, dentre ajustes em análise na companhia, está em estudo a redução no número de membros do colegiado de 11 para 9, conforme fato relevante.

A empresa, que foi privatizada neste ano, destacou que está conduzindo trabalho interno com o objetivo de submeter aos seus acionistas proposta de reforma de seu Estatuto Social, a fim de adequá-lo às melhores práticas do mercado e de governança corporativa.

A elétrica ainda disse que o executivo Carlos Augusto Leone Piani, eleito conselheiro em assembleia realizada no dia 5 de agosto, não compareceu à companhia no prazo legal de 30 dias para assinar o termo de posse, o que torna sua nomeação sem efeito.

Lucro

A Eletrobras teve lucro líquido de R$ 1,4 bilhão no segundo trimestre deste ano, 45% abaixo do registrado no mesmo período de 2021 (R$ 2,5 bilhões). No acumulado do primeiro semestre, o lucro chegou a R$ 4,1 bilhões, resultado 1% inferior aos seis primeiros meses do ano passado.

De acordo com dados divulgados, a receita operacional líquida, por outro lado, cresceu 19%, passando de R$ 7,43 bilhões no segundo trimestre de 2021 para R$ 8,86 bilhões no mesmo período deste ano.

O Ebtida (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado teve alta de 6%, ao passar de R$ 4,6 bilhões para R$ 4,86 bilhões no período.

A privatização da Eletrobras foi oficialmente concluída em junho. .

