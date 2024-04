Brasil Parques nacionais batem recorde de público em 2023

Por Redação O Sul | 30 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Parque Nacional da Tijuca, o maior parque urbano do mundo, localizado no Rio de Janeiro, segue como líder do ranking de visitas. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os parques nacionais do Brasil tiveram um pico de visitação no ano passado, com o registro histórico de 11,8 milhões de pessoas, 15% a mais do que o total verificado no ano anterior. Os dados foram divulgados pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), que administra as unidades de conservação federais.

O recorde em comparação aos anos anteriores reflete uma recuperação dos números pré-pandemia, além de uma crescente demanda da população por experiências ao ar livre e em contato com a natureza.

O Parque Nacional da Tijuca, o maior parque urbano do mundo, localizado no Rio de Janeiro, segue como líder do ranking de visitas. Em 2023, o lugar alcançou, pela primeira vez, a marca histórica de mais de 4 milhões de pessoas. A unidade passou de 3.542.778 frequentadores em 2022 para 4.464.257 no último ano. Suas trilhas, cachoeiras e vistas panorâmicas continuam cativando brasileiros e estrangeiros, oferecendo passeios e caminhadas no meio da floresta.

A pesquisa Tendências de Turismo 2024, realizada pelo Ministério do Turismo, aponta o ecoturismo como a segunda principal motivação do viajante brasileiro, com 27% da preferência dos entrevistados, atrás apenas do turismo de sol e praia, o favorito de 59% dos consultados, o que contribui para embasar a visitação aos parques nacionais.

“O Ministério tem apostado cada vez mais no fomento ao segmento do ecoturismo como uma política pública para a promoção do turismo sustentável, pois, em especial depois da pandemia de Covid-19, as pessoas passaram a buscar mais essa forma de conexão com a natureza, aliada a ações de preservação das nossas riquezas naturais”, explicou a coordenadora-geral de Sustentabilidade e Ações Climáticas do Ministério do Turismo, Carolina Fávero.

Confira o ranking dos dez parques nacionais mais visitados no País em 2023:

* 1º – Parque Nacional da Tijuca (4.464.257 visitas)

* 2º – Parque Nacional do Iguaçu (1.800.225 visitas)

* 3º – Parque Nacional de Jericoacoara (1.487.283 visitas)

* 4º – Parque Nacional da Serra da Bocaina (715.537 visitas)

* 5º – Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (618.238 visitas)

* 6º – Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (408.235 visitas)

* 7º – Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal (323.149 visitas)

* 8º – Parque Nacional de Brasília (300.603 visitas)

* 9º – Parque Nacional de Ubajara (210.898 visitas)

* 10º – Parque Nacional da Serra dos Órgãos (208.974 visitas).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/parques-nacionais-batem-recorde-de-publico-em-2023-2/

Parques nacionais batem recorde de público em 2023

2024-03-30