Brasil Parte do teto de igreja desaba no Recife; prefeitura diz que duas pessoas morreram

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a estrutura destruída e dezenas de pessoas ao lado dos destroços. Foto: Reprodução Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a estrutura destruída e dezenas de pessoas ao lado dos destroços. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O teto do Santuário do Morro da Conceição, localizado na Zona Norte do Recife, desabou nesta sexta-feira (30), por volta das 13h30min, durante uma distribuição de cestas básicas. O acidente deixou dois mortos, segundo a prefeitura do Recife.

Havia entre 60 e 70 pessoas no local quando o acidente aconteceu, mas o número de feridos não foi informado até a última atualização desta reportagem.

Em nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, lamentou o ocorrido e disse que equipes de segurança foram acionadas para resgate e atendimento imediato às vítimas.

“Acabo de saber sobre o desabamento de parte do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife, espaço de fé tão importante para nossa gente. Estou no Sertão, para agenda administrativa, mas já acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos”, disse a governadora, em nota.

Em seu perfil no X, a vice-governadora do estado, Priscila Krause, confirmou que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar já estão no local.

O prefeito de Recife, João Campos, também informou que está no Centro de Operações (COP), coordenando as ações da Prefeitura no suporte ao ocorrido na Igreja do Morro da Conceição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/parte-do-teto-de-igreja-desaba-no-morro-da-conceicao-no-recife-ha-mortos-e-feridos/

Parte do teto de igreja desaba no Recife; prefeitura diz que duas pessoas morreram

2024-08-30