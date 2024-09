Tecnologia Liberado uso de dados de brasileiros para Meta treinar sua inteligência artificial

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Big tech apresentou "plano de conformidade" e anunciou medidas para aumentar transparência da nova política de dados. Foto: Reprodução Big tech apresentou "plano de conformidade" e anunciou medidas para aumentar transparência da nova política de dados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, liberou nesta sexta-feira (30) que a Meta volte a usar dados de usuários brasileiros para treinar inteligência artificial.

A liberação é condicionada ao cumprimento integral de um “plano de conformidade” apresentado pela big tech e aprovado pela ANPD. A Meta é responsável por redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp.

Em nota, a Meta anunciou novas medidas para cumprir as “recomendações” da ANPD .

No início de junho, a autarquia mandou a Meta suspender o uso de dados dos brasileiros por entender que havia uma violação de direitos dos usuários das plataformas.

Naquele momento, a Meta tinha anunciado seus novos termos de uso de redes – que permitem o uso de dados de publicações abertas de usuários, como fotos e textos, para treinar sistemas de inteligência artificial generativa

A nova decisão da ANPD, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, define:

– que a Meta tem cinco dias úteis para apresentar um cronograma de implementação do “plano de conformidade”;

– que a empresa deve dar atenção especial ao prazo mínimo de 30 dias entre o envio da notificação aos usuários e o início do uso dos dados;

– que a Meta deve garantir o “direito de oposição” dos usuários – ou seja, garantir que o usuário da rede tenha o direito de não fornecer seus dados para o treinamento dos sistemas.

Novas medidas

Em nota, a Meta informou que, em resposta às recomendações da ANPD, está “oferecendo transparência adicional para ajudar os usuários do Facebook e do Instagram no Brasil a entenderem como treinamos os modelos que alimentam nossas experiências de Inteligência Artificial generativa”.

Segundo a empresa, as medidas incluem:

– notificações no Facebook e no Instagram, e e-mails “para que os usuários no Brasil saibam como planejamos expandir nossas experiências de IA na Meta”;

– inclusão, nas notificações e e-mails, de um link para o “formulário de oposição” – onde os usuários poderão expressar que não querem contribuir com seus dados para o treinamento da inteligência artificial;

– atualização da Política de Privacidade e o Aviso de Privacidade do Brasil;

– possibilidade de o usuário se opor ao uso de seus dados a qualquer tempo;

– banners na Central de Privacidade da Meta, bem como na Política de Privacidade, “para conscientizar os usuários que estão no Brasil sobre como tratamos os dados dos usuários e com links direcionando para o formulário de oposição”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/governo-libera-uso-de-dados-de-brasileiros-para-meta-treinar-sua-inteligencia-artificial/

Liberado uso de dados de brasileiros para Meta treinar sua inteligência artificial

2024-08-30