Tecnologia Saiba como liberar espaço no seu telefone sem excluir fotos e arquivos importantes

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Falta de espaço de armazenamento em dispositivos diminui desempenho dos aparelhos. (Foto: Pixabay)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Celulares sobrecarregados ficam lentos, e é por isso que surge a pergunta: como liberar espaço de armazenamento sem perder fotos importantes, um dos tesouros emocionais mais importantes para muitos usuários. Antes de entrar no assunto, é importante esclarecer que, embora muitas vezes sejam usados como sinônimos, memória e armazenamento não são a mesma coisa: enquanto a primeira armazena programas ou aplicativos baixados e o sistema operacional Android, o segundo armazena dados como músicas e fotos. E tê-las cheias dificulta o funcionamento do aparelho.

É por isso que o Google oferece diferentes opções para liberar espaço em dispositivos com Android 9 ou posteriores. Arquivos multimídia geralmente são a causa de muitos problemas de armazenamento, então, mover fotos e vídeos para outros dispositivos é uma ótima maneira de manter esses arquivos seguros sem deixar seu telefone lento.

Por isso, os aparelhos oferecem a opção de criar um backup de fotos e vídeos no Google Fotos, que pode ser acessado pelo aparelho enquanto estiver conectado à Internet.

Computador

Copie os arquivos para o seu computador: Fora do Google Fotos, arquivos de mídia (ou qualquer tipo de arquivo) podem ser removidos do dispositivo sem serem completamente excluídos, copiando os arquivos para o seu computador. Dessa forma, essa carga é retirada do armazenamento do celular, e os aparelhos funcionam com melhor performance.

Aplicativos

Exclua aplicativos que não são usados: Muitas vezes, os telefones vêm com aplicativos que o usuário não usa diariamente. Portanto, você pode excluir apps da seguinte maneira:

– Abra o aplicativo Google Play onde o conteúdo está localizado, como Play Música ou Play Filmes;

– Pressione Menu Configurações e o item Gerenciar downloads;

– Pressione Downloads e a opção Remover.

Apagar o cache

O cache é um segmento de armazenamento onde o sistema operacional salva arquivos temporários: dados, documentos, componentes, coisas que ele precisa ter “à mão”, mas que não quer manter na RAM (que ele sempre tentará manter o mais livre possível) ou salvar no armazenamento padrão (porque é mais lento). É uma espécie de ponto intermediário do computador.

Na verdade, os processadores têm, em seu próprio cérebro eletrônico, um cache no qual armazenam dados (normalmente, o resultado de algum cálculo momentâneo). Às vezes, esse cache pode fazer com que um aplicativo trave: entramos em um programa, ele procura alguns dados no cache (quando foi a última vez que fizemos login, por exemplo; ou onde estávamos no jogo) e, por causa desse processo, o aplicativo provavelmente travará.

E embora o sistema operacional deva ser responsável por limpar esse cache para evitar o acúmulo de lixo, ele nem sempre faz isso (e muitos aplicativos contribuem porque não apagam o que não usam mais). Com o tempo, algum “lixo” digital pode se acumular, o que não é uma má ideia excluir.

Mas é preciso ter cuidado: embora esse cache seja temporário, às vezes ele armazena dados importantes. Portanto, antes de limpar o cache, quem for fazer isso deve verificar seus aplicativos para ter certeza de que algum deles esteja ativo. As informações são do jornal La Nación.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/saiba-como-liberar-espaco-no-seu-telefone-sem-excluir-fotos-e-arquivos-importantes/

Saiba como liberar espaço no seu telefone sem excluir fotos e arquivos importantes

2025-03-31