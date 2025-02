Rio Grande do Sul Participação do governador do Rio Grande do Sul em etapa da missão oficial na Suécia é cancelada

19 de fevereiro de 2025

Problemas logísticos, cancelamento de voo e mau tempo obrigaram o governador Eduardo Leite a seguir apenas para roteiro nos Países Baixos Foto: Secom RS Problemas logísticos, cancelamento de voo e mau tempo obrigaram o governador a seguir apenas para roteiro nos Países Baixos . (Foto: Secom RS) Foto: Secom RS

Em razão de problemas logísticos causados pelo cancelamento de um dos voos da viagem à Europa, além do mau tempo em Guarulhos (SP) na noite de terça-feira (18), o governador Eduardo Leite não participará dos compromissos na Suécia durante a missão oficial.

A comitiva decolaria de Porto Alegre em um voo da Latam, que acabou cancelado. Em seguida, o grupo embarcou em outra aeronave, da Azul, mas não foi possível pousar no aeroporto paulista e retornou para Porto Alegre.

Como não havia alternativa que viabilizasse a chegada do governador para cumprir as agendas em Estocolmo, na Suécia, a decisão foi de seguir a missão apenas com o roteiro previsto para os Países Baixos.

Na Suécia, o presidente da Agência Invest RS, Rafael Prikladnicki, representará o governo. Leite e o restante da comitiva chegarão aos Países Baixos na quinta-feira (20) à tarde.

