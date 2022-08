Política Participação feminina nas eleições quase triplica em relação a 2014

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Participação de candidaturas femininas chegou a 33,27% do total. (Foto: Reprodução)

O número de mulheres que se candidataram nas eleições deste ano é o maior das últimas três eleições gerais. A participação feminina, em porcentagem, também é maior em 2022 na comparação com 2018 e com 2014. Os dados constam no registro de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Número de mulheres candidatas:

— 2014: 8.139

— 2018: 9.221

— 2022: 9.353

Em porcentagem, a participação de candidatas mulheres nas últimas eleições gerais é:

— 2014: 30,99%

— 2018: 31,6%

— 2022: 33,27%

No total, as eleições deste ano têm 28.288 candidaturas registradas. O número é 7,71% maior do que 2014, mas 3,06% menor do que o de 2018.

Indígenas

Em relação a 2018, o número de candidatas indígenas cresceu 67,35%, passando de 49 para 82. Já em relação a 2014, a alta é de 182,76% (foram 29 naquele ano). Ou seja, quase o triplo.

Pretas

O número de candidatas autodeclaradas pretas cresceu em comparação a 2018 e a 2014, ano em que a autodeclaração racial foi instituída.

Candidatas que se autodeclararam pretas:

— 2014: 835

— 2018: 1.238

— 2022: 1.696

Nesta eleição, 18,13% das candidaturas femininas serão de mulheres autodeclaradas pretas e 0,88%, de mulheres autodeclaradas indígenas.

Candidatos negros

O percentual de candidatos negros (ou seja, a soma de pretos e pardos) nas eleições gerais deste ano é o maior desde 2014, quando começou a autodeclaração de raça.

Para a disputa de 2022, 49,49% dos candidatos se declararam negros. Em 2018, foram 46,5% e, em 2014, foram 44,24%. Os dados constam no registro de candidaturas do TSE.

Com isso, pela primeira vez desde que foi instituída a autodeclaração racial, em 2014, o percentual de candidaturas negras é superior ao de candidaturas brancas em uma eleição geral.

Em 2022, os que se declaram brancos são 48,93%. Em 2018, foram 52,46% e, em 2014, 54,98%.

Em 2020, ano de eleições municipais, o número de candidaturas de negros ultrapassou o número da de brancos (49,9% a 47,8%). Na eleição municipal, o eleitor vota para vereador e prefeito. Na eleição geral, para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual (ou distrital).

Pretos e pardos

São consideradas candidaturas de negros aquelas de candidatos que se declaram pretos ou pardos.

Em 2022, subiu a quantidade de candidatos que se declararam pretos, são 3.919. Em 2018, foram 3.163 e, em 2014, 2.424.

Já o número daqueles que se autodeclaram pardos caiu. São 9.992 em 2022. Em 2018, foram 10.406 e, em 9.194, 2014.

Policiais

O número de candidatos policiais e de outras forças de segurança aumentou 27% nesta eleição quando comparado com os dados de 2018.

Mais de 1,7 mil candidatos vinculados às policias militar, civil, bombeiros e membros das Forças Armadas apresentaram registro no TSE. Quatro anos atrás, esse total foi de pouco mais de 1,3 mil.

O maior crescimento foi observado no total de candidatos que declararam trabalhar como policiais militares. Em 2018, foram 601, e agora são 817, aumento 36%.

