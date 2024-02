Rio Grande do Sul Participantes do Nota Fiscal Gaúcha têm mais de 2,5 mil chances diárias de ganhar prêmios em fevereiro

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Atualmente, o programa NFG conta com 3,5 milhões de inscritos, mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados e mais de 3,8 mil entidades indicadas Foto: Sefaz/Divulgação

O Receita da Sorte é uma modalidade de sorteio de prêmios diários do programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha). Em mais de quatro anos de existência, a premiação, criada pela Receita Estadual, surgiu com o objetivo de distribuir valores em dinheiro todos os dias do ano a partir da leitura do QR Code ou do clique na carteira digital do aplicativo, no qual estarão disponíveis todas as notas fiscais com CPF solicitadas no dia.

No mês de fevereiro, o Receita da Sorte está distribuindo 2.603 prêmios todos os dias. Ao longo de fevereiro, são mais de 75.487 chances de ganhar.

Prêmios diários do Receita da Sorte em fevereiro

3 prêmios de R$ 500

100 prêmios de R$ 50

1.000 prêmios de R$ 10

1.500 prêmios de R$ 5

Para concorrer, os inscritos no NFG devem incluir o CPF na nota fiscal de consumidor eletrônica na hora da compra. Assim que a transação com CPF no documento fiscal é concluída, o app já envia uma notificação — para isso, é preciso habilitar os alertas da ferramenta no dispositivo móvel.

Acessando a seção do Receita da Sorte, a nota fica disponível, como uma espécie de carteira digital. Assim, basta clicar nela, no mesmo dia da compra, para concorrer, sem necessidade de fazer a leitura do QR Code. Caso os cidadãos sejam contemplados, a informação aparece na tela do dispositivo móvel imediatamente.

Além da participação no sorteio Receita da Sorte, a mesma nota fiscal de consumidor eletrônica com CPF acumula pontos que são convertidos em bilhetes para participar dos sorteios mensais do NFG, realizados na última quinta-feira de cada mês.

Como funciona

Cada ciclo do Receita da Sorte é aberto durante as 24 horas do dia, período no qual é gerado um conjunto de números que serão contemplados diariamente, por meio de um sistema e de forma aleatória. Os números gerados para cada dia do sorteio podem ser conferidos no site do NFG.

No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. Há um limite de leitura diária de até três notas do mesmo estabelecimento.

Para resgatar o prêmio, basta acessar o aplicativo do NFG (o mesmo que faz a leitura do código) e escolher a opção “Meus Prêmios”. Também é possível efetuar o resgate por meio do site do NFG, fazendo login e clicando também na aba “Meus Prêmios”.

Outros benefícios do NFG

Além da possibilidade dos prêmios diários, o cidadão, ao colocar o CPF na nota, ainda participa automaticamente dos sorteios mensais do programa. A emissão do documento fiscal também acumula pontos para participar do Receita Certa, modalidade que distribui prêmio em dinheiro ao cidadão quando houver incremento real da arrecadação de ICMS do setor varejista no trimestre de referência.

Outra vantagem – essa para proprietários de veículos – é o desconto do Bom Cidadão no IPVA, cujo percentual de redução varia de acordo com o número de notas com CPF acumuladas no ano. Atualmente, o programa NFG conta com 3,5 milhões de inscritos, mais de 300 mil estabelecimentos cadastrados e mais de 3,8 mil entidades indicadas.

