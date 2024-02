Rio Grande do Sul Estudo indica que rodeios movimentaram mais de R$ 2 bilhões no Rio Grande do Sul em 2023

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Realizado pela Universidade Feevale, em parceria com a Sedec, pesquisa mapeia o potencial econômico da cultura gaúcha Foto: Eliezer Falcão Foto: Eliezer Falcão

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um estudo realizado pela Universidade Feevale, em parceria com a Sedec (secretaria de Desenvolvimento Econômico), apontou que, em 2023, os rodeios movimentaram mais de R$ 2 bilhões no Rio Grande do Sul, sendo R$ 980 milhões somente em inscrições para as provas campeiras. O resultado parcial da pesquisa foi apresentado nesta terça-feira (06) durante o 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria.

Nesta primeira etapa do estudo, que se propõe a medir emprego e renda gerados pelas tradições gaúchas, os dados são relacionados apenas a rodeios. Só o de Vacaria, que é um exemplo de como as festas campeiras têm potencial para movimentar a economia do Estado, tem um orçamento de mais de R$ 8 milhões em despesas diretas.

No ano passado, ocorreram 3.264 rodeios, festas campeiras e torneios de tiro de laço, 15% a mais do que em 2022. Foram 294 grandes eventos, 1.565 médios e 1.405 pequenos, com um investimento em torno de, respectivamente, R$ 800 mil, R$ 350 mil e R$ 150 mil.

A estimativa para a manutenção anual de 10 mil animais é de cerca de R$ 375 milhões, incluindo alimentação, hotelaria, transporte, vacinas e encilhas. Os gastos com aluguel de gado, nos rodeios, chegam a mais de R$ 73 mil. Em 2023, ultrapassaram os R$ 240 milhões nos mais de 3,2 mil eventos realizados. No ano passado, os investimentos com a parte artística, como ensaios, músicos e coreografias, chegaram a mais de R$ 355 milhões.

O gasto anual dos laçadores com indumentária (botas, bombachas, camisas, chapéus e lenços) é de cerca de R$ 30 milhões. O investimento do público em geral que frequenta os rodeios é de mais de R$ 52 milhões.

“Os rodeios se tornaram muito populares no Rio Grande do Sul, chegando a 3,2 mil festas por ano, uma média de mais de 60 a cada fim de semana”, comentou o economista e professor da Universidade Feevale, José Antônio Ribeiro de Moura.

O economista lembrou que, comparando com outros setores da economia gaúcha, os números relacionados ao tradicionalismo representam o dobro do que o Brasil exportou de calçados em 2023 e 70% a mais do que a produção de uvas no Estado.

“Os números expressivos mostram que as entidades podem ser beneficiadas tanto a partir de leis de incentivo do governo, como de investimentos pelos empresários, que também são capazes de obter um grande retorno se apostarem nesse segmento”, afirmou.

Desenvolvimento do Estado

O titular da Sedec, Ernani Polo, ressaltou que, além de ser uma representação da identidade cultural, o tradicionalismo é um setor que movimenta a economia gaúcha, conforme constatado a partir deste estudo.

“Este resultado parcial indica que somente em rodeios são mais de R$ 2 bilhões em 2023, um número que impressiona justamente pelo fato de os rodeios estarem espalhados. Com esta sistematização, houve a percepção do quanto gira a economia, gerando empregos e renda. O governo do Estado segue trabalhando com a Feevale para a continuidade deste estudo, que pode ser uma ferramenta para balizar futuras ações em prol do segmento”, disse.

O reitor da Universidade Feevale, Cleber Prodanov, destacou que o estudo possibilitará diversos benefícios e servirá de base para políticas públicas de fomento às tradições. “É um setor econômico e cultural extremamente importante, ligado à nossa identidade e ao nosso desenvolvimento. Como um gestor público vai propor uma política e dirigir recursos, transportar para o turismo, por exemplo? Tendo um estudo e trabalho sério e científico, com apoio de todas as entidades, e colocando no mapa do desenvolvimento do Rio Grande do Sul o gauchismo”, explicou.

O estudo deverá ser concluído ainda neste semestre. As próximas etapas incluem o CTG (Centro de Tradições Gaúchas) e suas festas, danças folclóricas, musicais e acomodações; o cavalo crioulo; a erva-mate e o chimarrão; e a radiodifusão.

Sobre o Rodeio de Vacaria

O 35º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, o maior do Estado, segue até domingo (11), no Parque de Exposições Nicanor Kramer da Luz (Rua Fermino Camargo Branco, 790). São esperadas cerca de 500 mil pessoas, do Brasil e exterior, além de 4 mil competidores nos concursos artísticos e 9 mil nas provas campeiras, em mais de 40 modalidades, como laço, gineteada e danças tradicionais. A premiação aproximada é de R$ 1 milhão.

A programação completa do evento pode ser acessada no site www.rodeiodevacaria.com.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/estudo-indica-que-rodeios-movimentaram-mais-de-r-2-bilhoes-no-rio-grande-do-sul-em-2023/

Estudo indica que rodeios movimentaram mais de R$ 2 bilhões no Rio Grande do Sul em 2023

2024-02-06