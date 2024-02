Grêmio Grêmio conhece tabela da Copa do Brasil Sub-17

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Em jogo único e eliminatório, o Grêmio enfrentará o Internacional no dia 1° de março, 21h30, ainda sem local definido

A equipe Sub-17 do Grêmio conheceu nesta terça-feira (06), a tabela detalhada da Copa do Brasil da categoria. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou detalhes do formato da disputa. Em jogo único e eliminatório, o Grêmio enfrentará o Internacional no dia 1° de março, 21h30, ainda sem local definido.

Ao todo, serão 32 times divididos em 16 grupos com duas equipes. Em um formato regionalizado, a primeira fase será eliminatória, assim com o da grande final, que deve respeitar a melhor campanha para mando de jogo. As demais fases ocorrerão com partidas de ida e volta.

O vencedor do jogo entre Grêmio e Internacional irá enfrentar o São Paulo, ou o PSTC/PR, na segunda fase.

Grêmio da Copa do Brasil Sub-17

1°/3 – 21h30 – Grêmio x Internacional – Sem local definido.

