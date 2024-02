Economia Cobrança de taxas faz 66% dos consumidores brasileiros desistirem de compras internacionais

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pesquisa mostra que queda nas compras internacionais não aumentaram as vendas locais Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A taxa de desistência de compras internacionais no momento da conclusão do pedido aumentou para 66% depois da implementação do Programa de Remessa Conforme, mostra pesquisa realizada pela consultoria Plano CDE, a pedido do Grupo Alibaba, dona do Aliexpress.

Desses 66% que desistiram de concluir os pedidos nos sites, 45% não realizaram a compra em outra loja, seja nacional ou internacional. Os dados coletados também mostram que 75% do público se opõe ao aumento de impostos em plataformas de e-commerce internacionais e 90% diz concordar em reduzir a atual alíquota para produtos acima de US$ 50.

Entre os entrevistados, 87% acreditam ser mais correto reduzir taxações dos produtos nacionais ao invés de aumentar o imposto dos produtos importados. O estudo revela uma mudança significativa sobre o comportamento do consumidor. Nos três meses anteriores à pesquisa (setembro a novembro de 2023), 94% dos consumidores já tinham realizado compras online. Dentre essas transações, 44% foram efetuadas por meio de plataformas estrangeiras.

A pesquisa deixa claro que os consumidores brasileiros recorrem às plataformas estrangeiras devido à indisponibilidade no mercado nacional e à busca por preços mais acessíveis, destacando a influência direta do custo na decisão de compra.

62% dos consumidores entrevistados entende que a importação possibilita o consumo, especialmente de quem tem menos renda, enquanto 56% diz que importação dá acesso a produtos diferentes.

Por fim, o estudo destaca que a maioria dos consumidores reconhece os mais importantes benefícios dos sites internacionais, como: o acesso a produtos não disponíveis localmente e preços mais acessíveis.

Estas percepções indicam, segundo a consultoria, a necessidade de um equilíbrio na aplicação de impostos para promover um ambiente de comércio eletrônico mais inclusivo e competitivo e que tenha como foco quem mais importa, o consumidor brasileiro.

A pesquisa, realizada por meio de uma abordagem quantitativa online, entrevistou pessoas que realizaram compras online nos últimos 12 meses. A coleta de dados ocorreu entre 23/12/2023 e 09/01/2024, contando com 2.535 respondentes representando diversos gêneros e as classes ABCDE, conforme o critério brasileiro. A margem de erro foi de 2%, com um intervalo de confiança de 95%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/cobranca-de-taxas-faz-66-dos-consumidores-brasileiros-desistiram-de-compras-internacionais/

Cobrança de taxas faz 66% dos consumidores brasileiros desistirem de compras internacionais

2024-02-06