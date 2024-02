Mundo Mais de 30 reféns israelenses sequestrados pelo Hamas morreram

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estima-se que há cerca de 136 reféns. Os serviços de inteligência de Israel descobriram que pelo menos 32 morreram desde o dia 7 de outubro Foto: Reprodução Estima-se que há cerca de 136 reféns. Os serviços de inteligência de Israel descobriram que pelo menos 32 morreram desde o dia 7 de outubro. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cerca de um quinto dos reféns israelenses sequestrados no dia 7 de outubro e que ainda não foram libertados pelo grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza estão mortos, de acordo com um relatório das forças de Israel.

A notícia foi inicialmente publicada pelo “New York Times” e depois confirmada pelo porta-voz do Exército de Israel nesta terça-feira (06). Ele afirmou que 31 pessoas estão mortas.

No dia 7 de outubro, o Hamas sequestrou mais de 240 pessoas no território de Israel. Esse ataque surpresa disparou a guerra entre israelenses e o Hamas na Faixa de Gaza. Em novembro as duas partes fizeram um acordo, e cerca de metade desses 240 reféns foram libertados em troca de prisioneiros palestinos que estavam detidos em prisões em Israel.

Estima-se que há cerca de 136 reféns. Os serviços de inteligência de Israel descobriram que pelo menos 31 morreram desde o dia 7 de outubro. As famílias dessas pessoas já foram informadas, segundo fontes do “New York Times”.

Negociações sobre um acordo

Há alguns dias que veículos de imprensa noticiam que há negociações para um novo acordo entre as partes para libertar mais reféns que foram sequestrados.

No entanto, na segunda-feira (05), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que não aceitará as exigências do Hamas em relação aos reféns. Netanyahu afirmou que os termos de um eventual acordo “devem ser similares aos do acordo anterior”, que permitiu uma trégua em novembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/mais-de-30-refens-israelenses-sequestrados-pelo-hamas-morreram/

Mais de 30 reféns israelenses sequestrados pelo Hamas morreram

2024-02-06