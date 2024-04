Mundo Partido da extrema direita de Portugal chama de “vergonha” proposta de reparação sobre escravidão

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Portugal traficou quase 6 milhões de africanos, mais do que qualquer outra nação europeia. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O partido de extrema direita Chega, de Portugal, chamou de “vergonha” a proposta de reparação aos danos causados pela escravidão feita pelo presidente do país Marcelo Rebelo de Sousa.

Em uma postagem no X, o partido ainda afirmou que se houvesse como pediria a destituição do líder português pelos comentários a respeito do assunto.

Na terça-feira (23), o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que Portugal foi responsável por crimes cometidos durante a escravidão transatlântica e a era colonial, e sugeriu a necessidade de reparações.

Falando em um evento com correspondentes estrangeiros, Rebelo de Sousa disse que Portugal “assume total responsabilidade” pelos erros do passado e que esses crimes, incluindo massacres coloniais, tiveram “custos”.

“Temos que pagar os custos”, afirmou ele. “Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso.”

A ideia de pagar reparações ou tomar outras medidas pela escravidão transatlântica vem ganhando força em todo o mundo, incluindo esforços para estabelecer um tribunal especial sobre a questão.

Durante mais de quatro séculos, pelo menos 12,5 milhões de africanos foram sequestrados, transportados à força por longas distâncias, principalmente por navios e comerciantes europeus, e vendidos como escravos.

Aqueles que sobreviviam à viagem acabavam trabalhando em plantações nas Américas, principalmente no Brasil e no Caribe, enquanto outros lucravam com seu trabalho.

Portugal traficou quase 6 milhões de africanos, mais do que qualquer outra nação europeia.

