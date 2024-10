Política Partido de Bolsonaro estará em 23 das 52 disputas de 2º turno

8 de outubro de 2024

Desses locais, 12 candidatos foram os mais votados no primeiro turno.

O Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a legenda com maior número de candidatos que disputam o segundo turno nas eleições municipais de 2024. Das 52 cidades que irão voltar às urnas no último domingo de outubro (27), em 23, há um representante do PL. Desses locais, 12 candidatos foram os mais votados no primeiro turno e 11 ocupam a segunda posição.

Confira a lista dos municípios

– Anápolis (GO): Marcio Correa (PL) e Antônio Gomide (PT)

– Aparecida De Goiânia (GO): Leandro Vilela (MDB) e Professor Alcides (PL)

– Aracaju (SE): Emilia Correa (PL) e Luiz Roberto (PDT)

– Belém (PA): Igor (MDB) e Delegado Eder Mauro (PL)

– Belo Horizonte (MG): Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD)

– Canoas (RS): Airton Souza (PL) e Jairo Jorge (PSD)

– Caxias do Sul (RS): Scalco (PL) e Adiló (PSDB)

– Cuiabá (MT): Abilio (PL) e Lúdio (PT)

– Fortaleza (CE): André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT)

– Franca (SP): Alexandre Ferreira (MDB) e João Rocha (PL)

– Goiânia (GO): Goiânia Rodrigues (PL) e Mabel (União Brasil)

– Guarulhos (SP): Lucas Sanches (PL) e Elói Pietá (Solidariedade)

– João Pessoa (PB): Cicero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL)

– Jundiaí (SP): Parimoschi (PL) e Gustavo Martinelli (União Brasil)*candidatura anulada sub judice, cabe recurso

– Manaus (AM): David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL)

– Niterói (RJ): Rodrigues Neves (PDT) e Carlos Jordy (PL)

– Palmas (TO): Janad Calcari (PL) e Eduardo Siqueira Campos (Podemos)

– Pelotas (RS): Marroni (PT) e Marciano Perondi (PL)

– Santarém (PA): Zé Maria Tapajós (MDB) e JK do Povão (PL)

– Santos (SP): Rogério Santos (Republicanos) e Rosana Valle (PL)

– São João de Meriti (RJ): Leo Vieira (Republicanos) e Valdecy da Saúde (PL)

– São José do Rio Preto (SP): Coronel Fabio Candido (PL) e Itamar (MDB)

– São José dos Campos (SP): Anderson (PSD) e Eduardo Cury (PL)

O segundo partido com o maior número de concorrentes nesse cenário é o PT, com 13 nomes, seguido do União Brasil, com 11, e da dupla MDB e PSD, cada sigla com 10. Veja a lista completa das siglas que disputam o segundo turno e a quantidade de representantes que cada uma possui:

– PL: 23

– PT: 13

– União Brasil: 11

– MDB: 10

– PSD: 10

– Republicanos: 7

– PP: 6

– Podemos: 6

– PSDB: 5

– PDT: 3

– Novo: 2

– PSOL: 2

– PSB: 2

– Avante: 1

– Cidadania: 1

– Solidariedade: 1

– PMB: 1

