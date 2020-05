Porto Alegre Partido Novo ingressará na justiça contra aumento do teto do funcionalismo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Para Camozzato, a prefeitura tem apresentado uma conduta contraditória. Foto: Divulgação/CMPA Para Camozzato, a prefeitura tem apresentado uma conduta contraditória. (Foto: Divulgação/CMPA) Foto: Divulgação/CMPA

O diretório municipal do Partido NOVO em Porto Alegre, provocado pelo parlamentar Felipe Camozzato, decidiu ingressar como amicus curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade que discute a possibilidade de aumentar o teto do funcionalismo municipal de R$ 19.400,00 para R$ 35.400,00 na Capital.

Tanto para os dirigentes da sigla, quanto para Camozzato, a prefeitura tem apresentado uma conduta contraditória, ora pleiteando o pagamento maior de valores – como o que ocorre no processo judicial, ora protocolando um projeto na Câmara a redução do teto para o patamar de R$ 19 mil.

Segundo Carlos Bonamigo, presidente municipal da sigla, “o Novo mantém uma postura muito clara no combate aos privilégios e posturas inapropriadas que, por vezes, ocorrem no poder público. Esse comportamento naturalmente nos coloca como parte interessada desse processo”. “Quando da votação desse projeto, Camozzato votou contra e, inclusive, apontou a inconstitucionalidade da emenda que tratava do aumento do teto. Isso destaca a coerência de postura do Novo em todo esse processo”, enfatizou Bonamigo.

