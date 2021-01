Geral Partido Novo lança o deputado federal gaúcho Marcel Van Hattem como candidato à presidência da Câmara dos Deputados

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2021

De acordo com o Van Hattem, sua candidatura representa uma terceira via na disputa pelo comando da Casa. (Foto: Najara Araújo/Câmara dos Deputados)

O deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) lançou, nesta quinta-feira (14), sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. A eleição para definir o comando da Casa no biênio 2021/2022 será realizada no começo de fevereiro. Na ocasião, também serão escolhidos os demais ocupantes da Mesa Diretora: dois vice-presidentes, quatro secretários e os respectivos suplentes.

Além das reformas econômicas, Van Hattem afirmou que entre suas principais pautas estão o projeto que autoriza a prisão após decisão de segunda instância e o texto que acaba com o foro privilegiado.

“Temos a convicção que o Brasil merece mais. É por isso que nós estamos decididos a enfrentar esse grande, enorme, honroso desafio de uma candidatura à presidência numa eleição onde o que mais conta é a convicção de cada um dos parlamentares”, disse o deputado.

Terceira via na disputa

De acordo com o Van Hattem, sua candidatura representa uma terceira via na disputa pelo comando da Casa. Para ele, há espaço entre as bancadas para ganhar votos entre os parlamentares. Ele ressaltou que o partido está empenhado em construir pontes e melhorar a reputação da Câmara junto à sociedade. “Viemos para mudar a política e não para sermos mudarmos por ela”, defendeu.

O líder do Novo, deputado Paulo Ganime (Novo-RJ), afirmou que o partido elaborou um manifesto com cinco pontos: a reforma do regimento interno da Câmara; uma reforma administrativa da Casa; as reformas econômicas chamadas de estruturantes (como a tributária e administrativa); a organização dos trabalhos na Câmara; e a independência do Parlamento. Ganime destacou que houve boa receptividade entre os deputados em relação ao documento e disse esperar conseguir mais apoios até a data da eleição.

Perfil

Marcel Van Hattem está em seu primeiro mandato como deputado federal. Já foi vereador e deputado estadual. Van Hattem integrou a comissão de Fiscalização Financeira e Controle e a CPI que investigou práticas ilícitas no BNDES. Em 2019, foi candidato à presidência da Câmara. As informações são da Agência Câmara de Notícias.

