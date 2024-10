Política Partido Progressistas declara apoio a Davi Alcolumbre para voltar à presidência do Senado

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Anúncio foi feito pelo presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, nas redes sociais. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), anunciou o apoio da legenda a Davi Alcolumbre (União-AP) para a presidência do Senado. Com sete senadores, o PP é o primeiro partido de oposição que declara aval a Alcolumbre para a sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no comando da Casa, que será promovida em fevereiro de 2025.

“Acreditamos que Davi Alcolumbre apresenta a experiência e o preparo necessários para fazer uma grande gestão e conduzir o Senado com independência e altivez, de forma que a Casa se fortaleça como palco das grandes decisões do país, priorizando, acima de tudo, o interesse dos brasileiros”, escreveu Ciro Nogueira no X (antigo Twitter).

O PDT e o PSB já haviam oficializado apoio ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para a sucessão de Pacheco. A bancada do PDT foi a primeira a se manifestar nesse sentido.

“A decisão foi tomada tendo como base a comprovada capacidade parlamentar, de gestão e de liderança do senador Davi Alcolumbre, já devidamente demonstradas em seus mandatos como presidente da Casa e como presidente da Comissão de Constituição e Justiça”, diz nota do partido, assinada pelo presidente em exercício da legenda, o deputado André Figueiredo (PDT-CE), e o presidente nacional licenciado do PDT e ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Já o PSB argumentou, também por meio de nota, que a decisão foi baseada na “capacidade de equilíbrio e liderança do senador Alcolumbre”.

“Em suas mãos, a presidência do Senado Federal dará prosseguimento à condução democrática e do fortalecimento às instituições da República desempenhadas pelo presidente Rodrigo Pacheco. Com esse apoio o PSB renova seu apreço pela democracia e pela harmonia entre os Poderes da República”, diz trecho do comunicado.

Pautas da oposição

Cabe ao presidente do Senado dar andamento aos pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), colocar na pauta projetos de combate ao ativismo judicial e também a proposição que prevê a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de Janeiro. Todas essas pautas são temas prioritários aos parlamentares de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mas, apesar de acenos de Alcolumbre à oposição em busca de apoio, analistas dizem que houve recuos do candidato a presidente da Casa e de Pacheco em relação a essas pautas diante de pedidos que teriam vindo do governo federal e até do próprio Supremo.

