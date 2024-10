Sucessão do presidente da Câmara dos Deputados racha bancada do PT na Casa

O líder do PT, Odair Cunha (foto), tenta construir um acordo em torno do candidato de Arthur Lira (PP-AL), Hugo Motta (Republicanos). (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Com 68 deputados na Câmara dos Deputados, a bancada do PT rachou em relação a qual candidato vai apoiar na corrida para suceder a Arthur Lira na presidência da Casa. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O líder Odair Cunha tenta construir um acordo em torno do candidato de Arthur Lira (PP-AL), Hugo Motta (Republicanos), mas parte da bancada, inclusive deputados na Bahia e no Piauí, se manifestam contrários a apoiar o paraibano.

Parte da legenda vê em Hugo Motta um nome de consenso para a Câmara, enquanto outro grupo se recusa a fortalecer partidos como PP e PL, que já estão fechados com o paraibano.

Na discussão estão as negociações que envolvem pautas e espaços na Mesa Diretora, já que o PL, por ser o maior partido, tem preferência nos pedidos. O racha envolve até mesmo o interesse de integrantes da legenda de já costurar agora um “blocão” que dê sustentação a Lula na disputa pela Presidência da República em 2026.

Conforme informado pela coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, a bancada do Partido Progressistas na Câmara dos Deputados deve para formalizar seu apoio à candidatura de Motta à presidência da Casa na próxima terça (29).

Com um total de 50 deputados, essa bancada é a quarta maior da Câmara.

“Estamos todos juntos em apoio ao Hugo Motta”, afirma o presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, que é um dos principais apoiadores do candidato do Republicanos. O atual presidente da Câmara, que é filiado ao PP, também dá suporte a Motta nos bastidores.

Nogueira ressalta que o apoio não está atrelado à promessa de cargos na Mesa Diretora. “A questão da Mesa precisa respeitar o critério da proporcionalidade da bancada”, diz ele.

Esse comunicado traz um novo “golpe” para as outras duas candidaturas, de Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antônio Brito (PSD-BA).

Independência

Em sua primeira viagem de campanha para a sucessão da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) defendeu a independência do Legislativo e seguiu o mesmo roteiro de ex-presidentes da Casa.

Motta esteve em Campo Grande (MS), nesta quarta-feira (23), e foi recebido na sede provisória do governo do estado, pelo governador Eduardo Riedel (PSDB).

Candidatos vitoriosos na disputa pelo comando da Câmara já haviam percorrido esse mesmo itinerário em suas campanhas. Foi o caso, por exemplo, de Eduardo Cunha em 2014.

Tido como algoz da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e próximo de Hugo Motta, Cunha começou também por Mato Grosso do Sul as conversas com parlamentares para chefiar a Câmara. Ele foi recebido pelo então governador do estado, André Puccinelli (MDB).

De acordo com veículos locais, a independência do legislativo foi uma das pautas encampadas por Cunha à época.

Segundo a assessoria de Hugo Motta, outros presidentes da Câmara — como Rodrigo Maia e Arlindo Chinaglia — começaram igualmente pelo estado suas campanhas.

Nesta quarta, no encontro com Motta, compareceram os oito deputados federais de Mato Grosso do Sul. Parlamentares do PT ao PL sentaram à mesa para ouvir as propostas do candidato.

As duas senadoras, Tereza Cristina (PP-MS) e Soraya Thronicke (Podemos-MS), também foram à reunião.

O único integrante ausente da bancada do Mato Grosso do Sul no Legislativo foi o senador Nelsinho Trad (PSD). A legenda de Trad tem como candidato à presidência da Câmara, o deputado Antonio Brito (PSD-BA).