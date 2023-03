Geral Passageiro de balsa tenta jogar a esposa no mar, mas ela se agarra a uma grade e sobrevive

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Homem foi filmado por câmera de segurança tentando jogar a esposa no mar. (Foto: Reprodução)

Um homem foi filmado por câmera de segurança tentando jogar a esposa no mar quando os dois estavam atravessando de balsa o Estreito de Sunda (Indonésia). Nas imagens, o homem tirou a bolsa do ombro direito da esposa e, repentinamente, a agarrou quando ela estava em pé ao lado de outra passageira sentada, e se dirigiu, com a companheira nos braços, a uma extremidade lateral da embarcação, suspendendo a mulher sobre a grade do convés.

A esposa, entretanto, conseguiu se agarrar a grade e evitar cair no mar. Outros passageiros vieram ao seu socorro e a salvaram.

As imagens foram divulgadas pela polícia local em 24 de fevereiro, contou o “Sun”.

Ridho Rafika, chefe do Setor de Polícia do Porto de Bakauheni, disse que o incidente aconteceu na balsa de passageiros Shalem, que ia de Merak a Bakauheni.

De acordo com a polícia, parentes do homem flagrado pela câmera disseram que está passando por tratamento psicológico por causa de estresse. Ele supostamente ouviu “sussurros” que diziam para ele jogar sua esposa no mar.

Agentes ainda não confirmaram a versão. Não foi informado o que aconteceu com o agressor. As informações são do jornal Extra.

