Rio Grande do Sul Passageiro de ônibus é flagrado com “supermaconha” durante viagem de Pelotas a Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Droga é conhecida por maior poder alucinógeno. (Foto: Divulgação/PRF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante blitz em trecho da BR-116 próximo a Pelotas (Região Sul do Estado), a Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 5 quilos de “skunk”, droga também conhecida como “supermaconha”, devido a seu maior poder alucinógeno. O entorpecente estava na bagagem de um passageiro de ônibus com destino a Porto Alegre.

O homem tem 30 anos e é natural de São Paulo. Ao ser preso, ele relatou aos agentes que entregaria a droga no terminal rodoviário do Tietê, na capital paulista. O flagrante se deu no âmbito da operação “Rodovida Carnaval”, iniciada na sexta-feira (9) e que prossegue até o final desta quarta (14).

“Trata-se de um conjunto de ações que envolve medidas coordenadas, com a participação de vários entes governamentais e da sociedade, ligadas à segurança viária e atuando de forma coordenada”, ressaltou a corporação. “O objetivo é combinar esforços para reduzir índices de violência no trânsito e outros problemas.”

Caso anterior

No mesmo trecho da estrada federal em Pelotas, a PRF havia apreendido no dia 4 uma carga de quase 50 quilos de drogas em um automóvel Ford Fiesta emplacado no próprio município. O motorista foi preso. Com ele havia aproximadamente 32 quilos de crack e 16 quilos de cocaína.

O condutor, de 44 anos e natural da cidade Morro Redondo (Sudeste gaúcho), não tinha antecedentes criminais até então. Ele declarou que havia obtido o entorpecente em Novo Hamburgo (Vale do Sinos) com destino à Região Sul. Essas e outras notícias podem ser conferidas no site gov.br/prf.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/passageiro-de-onibus-e-flagrado-com-supermaconha-durante-viagem-de-pelotas-a-porto-alegre/

Passageiro de ônibus é flagrado com “supermaconha” durante viagem de Pelotas a Porto Alegre

2024-02-13