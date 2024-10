Porto Alegre Passageiros dos ônibus elétricos de Porto Alegre contam agora com internet sem fio

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Capital gaúcha conta com 13 coletivos da modalidade em quatro linhas. (Foto: Alex Rocha/Arquivo PMPA)

Nesta segunda-feira (21), os 13 ônibus 100% movidos a energia elétrica no transporte público de Porto Alegre passam a oferecer o serviço gratuito de internet wi-fi (sem fio). A iniciativa abrange as linhas “E178 – Praia de Belas”, “E703 – Vila Farrapos” e “E378 – Integradora”, bem como o coletivo “520.3 – Triângulo/24 de Outubro/Auxiliadora”, em fase de testes.

Esses são os primeiros veículos do sistema a contar com esse tipo de tecnologia em Porto Alegre. Para acessá-la, o usuário deve localizar a rede em seu celular ou outro dispositivo móvel, cadastrar o número do aparelho e concordar com os termos e condições do serviço.

“O wi-fi gratuito a bordo é ideal para enviar e receber mensagens de texto”, ressalta a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU). “Ou então obter passagens e recargas em QR Code, com pagamento pelo sistema pix no aplicativo Tri.”

Introdução gradual

As três linhas 100% elétricas entraram em operação na capital gaúcha no dia 19 de agosto e, desde então, transportaram mais de 170 mil passageiros ao longo de aproximadamente 11 mil viagens.

Além da redução do ruído típico dos motores a combustão por combustíveis tradicionais como o diesel, essa tecnologia está adequada a modernas exigências ecológicas: os “ônibus verdes” evitaram que mais de 120 toneladas de gases poluentes fossem despejados na atmosfera de Porto Alegre em mais de dois meses.

(Marcello Campos)

2024-10-20