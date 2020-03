Brasil Passageiros vindos do exterior desembarcam em aeroportos brasileiros sem passar por triagem de coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de março de 2020

Sistematicamente utilizado em outros países, teste de temperatura não tem sido aplicado no Brasil. (Foto: Reprodução)

Ao mesmo tempo em que os casos de infecção por coronavírus se expandem no Brasil, aeroportos internacionais como o de Brasília e de Guarulhos (SP), por onde passa diariamente um total de 165 mil pessoas, não tem sido feita triagem ou sequer verificação mais cuidadosa da situação dos passageiros que chegam da Europa e dos Estados Unidos.

Questionada pela imprensa, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) admitiu não haver indicativo de que será imposto qualquer tipo de controle no que se refere à temperatura dos viajantes, por exemplo.

No restante do mundo, o protocolo tem sido outro: na China, Itália, Coreia do Sul e Estados Unidos, onde os registros da doença somam 133 mil pacientes e 6,4 mil mortes, a medição da temperatura de passageiros vem sendo adotada sistematicamente aeroportos.

O governo do Distrito Federal chegou a anunciar na semana passada que bombeiros fariam triagem dos passageiros no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, prevendo até o uso de câmeras térmicas e equipamentos de análise biológica do ar.

De acordo com o Palácio do Buriti, no entanto, o protocolo do Ministério da Saúde impediu “que os bombeiros fizessem as ações nas áreas predeterminadas”. A alternativa será realizar agora as análises térmicas dos passageiros na área pública de desembarque do aeroporto.

Passageiros retornaram a Brasília nesta semana sem passar por nenhum tipo de procedimento especial. Em anonimato, um funcionário de banco estatal que esteve nos Estados Unidos disse que esperava descer no País sob um intenso aparato, mas contou que a única orientação recebida ao desembarcar em Brasília foi um aviso de dentro do próprio avião.

Em São Paulo, a mesma situação foi vivenciada por uma servidora estadual que acaba de voltar de férias na Espanha, país europeu que já registra mais de 14,5 mil casos confirmados e ao menos 630 mortos pelo coronavírus.

“Foi uma chegada normal como qualquer outra, a diferença é que na hora de passar pela alfândega pedem para as pessoas abaixarem as máscaras para a análise da câmera”, relatou. “E tem o sistema de som que fica repetindo que, se você tiver os sintomas, deve procurar o sistema de saúde. O único aviso é esse nos alto-falantes.”

Governo

O Ministério da Saúde ainda não se manifestou sobre a situação. Nesta semana, o titular da pasta, Luiz Henrique Mandetta, levantou dúvidas sobre a eficácia da medição de temperatura de passageiros. “O início desse quadro gripal é muito mais de sintomas vagos, dor no corpo, um pouco de coriza, arranhando a garganta. Agora, o período de incubação é de três a sete dias, com pico no quinto dia. Então, o primeiro, segundo, terceiro você está totalmente sem febre”, argumentou.

Diante disso, o ministro questionou: “Você investir milhões para colocar um termômetro em cada um para saber que 75%, 80% dos pacientes que passarem por ali podem estar infectados. Aquilo não tem nenhuma utilidade como instrumental de saúde pública. “É só para que as pessoas olhem e falem que estão medindo a temperatura. E eficácia como instrumento é praticamente desprezível. A gente precisa ver eficácia de ações”.

Já a Anvisa informou que até o momento “não há indicação de fazer nenhum tipo de controle de temperatura nos viajantes em aeroportos”. “Importante destacar que a atuação em portos e aeroportos é função exclusiva do ente federal, no caso a Anvisa. Dessa forma, esclarecemos aos representantes dos governos locais quanto à impossibilidade de atuação de órgãos estaduais e municipais nos portos e aeroportos”, alegou o órgão.

