Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Caso fatal ocorreu em Rio Grande, onde árvore desabou sobre casa de madeira. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A passagem de novo ciclone pelo Estado causou a morte de um idoso em Rio Grande (Litoral Sul). Outras 23 pessoas de diferentes regiões do ficaram feridas, ao passo que 565 tiveram que deixar suas residências. Ao menos 17,4 mil habitantes de 52 cidades sofreram prejuízos materiais por causa de chuvas, vendavais e alagamentos, ao passo que quase 500 mil ficaram sem luz.

O caso fatal teve como vítima Danilo Francisco Porciúncula da Silva, 68 anos. Ele dormia em sua casa, de madeira, quando ventos superiores a 100 quilômetros por hora fizeram uma árvore desabar sobre o imóvel, no bairro Maria dos Anjos. O incidente ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (13). Não havia outras pessoas no local.

No início da noite, a Defesa Civil atualizou a estatística das perdas registradas desde segunda-feira (10), com base em dados fornecidos pelas prefeituras. Confira, a seguir, a situação em alguns dos municípios mais castigados – as informações são atualizadas sempre às 16h no site defesacivil.rs.gov.br.

Granizo

– Derrubadas: nove desalojados. 15 residências com danos nos telhados.

– Joia: mais de 300 residências danificadas.

– Passa Sete: danos em aproximadamente 100 residências.

– Vera Cruz : dez desabrigados. Residências com telhados danificados.

– Sobradinho: 24 desabrigados. 2 mil residências danificadas.

– Ibarama: cinco residências danificadas na área rural.

– Porto Lucena: 18 residências danificadas.

– Tupanciretã: dez residências danificadas na área rural, bem como estradas.

– Pinhal Grande: danos em nove residências, galpões e estruturas agrícolas.

Alagamentos

– Bento Gonçalves: danos na ponte de acesso entre Bento Gonçalves e Cotiporã, Rio das Antas interditado.

– Lajeado: 124 desalojados, com atendimento no ginásio do Parque do Imigrante.

– Santo Ângelo: 15 residências alagadas.

– Panambi: quatro desabrigados e inundação do Rio Fiúza.

– São Sebastião do Caí: 194 desabrigados. Retirada de 60 famílias do bairro Navegantes, com 88 pessoas levadas para o ginásio municipal.

– Não-Me-Toque: dez desalojados. Danos em duas pontes e duas escolas, além de alagamentos de ruas, lojas e residências.

– André da Rocha: interrupção da BR-470 no quilômetro 107, entre Barretos e André da Rocha. Arroio Floriano com transbordamento.

Vendaval

– Sede Nova: 15 feridos. 400 residências atingidas. Danos ao telhado do pavilhão da Assistência Social. Árvores arrancadas. Rede elétrica danificada.

– Campo Novo: 12 desalojados. Destelhamento em aproximadamente 140 residências. Danos por quedas de árvores. Danos na fiação elétrica. Dano em patrimônio privado.

– Almirante Tamandaré do Sul: queda de árvores, danos à fiação elétrica, dano em patrimônio público (ginásio de esportes).

– Coronel Bicaco: 20 residências e 15 galpões danificados. 240 pessoas afetadas na área rural.

– Palmeira das Missões: três desalojados. Destelhamento em 55 residências, queda de árvores, danos à fiação elétrica.

– Santo Antônio da Patrulha: pontes interditadas, prédio colapsado, árvores caídas, postes caídos, interdição de trecho da RS-474.

– Porto Alegre: quatro desalojados. Inundações e quedas de árvores.

– Sapiranga: 70 desalojados. Alagamentos, inundações, destelhamentos, quedas de árvores e apagão.

– Cidreira: 43 desalojados. Pontos com acúmulo de água.

– Pelotas: 26 residências destelhadas. Árvores caídas, interrompendo ruas. Falta de luz em grande parte da cidade.

– Rio Grande: idoso morto. Residências destelhadas e árvores caídas, interrompendo ruas. Falta de luz em grande parte da cidade.

– Caxias do Sul: queda de árvores e danos em três residências.

– Tapejara: oito feridos em acidente de trânsito na RS-463, devido a queda de árvore na pista.

– Osório: 35 residências com telhados danificados. Aproximadamente 15 mil residências sem energia elétrica. Destelhamento em ginásio da Vila Olímpica.

– Tramandaí: dois desalojados. 12 residências destelhadas. Mais de 42 mil pontos sem energia elétrica.

– Caraá: 15 desabrigados. Interrupção no fornecimento de água e energia, por rompimento de linhas de abastecimento.

– Aceguá: quatro desalojados. Uma residência totalmente danificada e uma destelhada.

Temporais

– Santa Rosa: dez desabrigados. Danos em residências.

– Nova Palma: estragos e danos em estradas rurais, com deslizamento no trecho de acesso ao distrito de Caemborá.

– Carlos Barbosa: deslizamentos no interior do município, interditando a estrada da Linha Neis.

– Humaitá: 50 desalojados. Destelhamento em residências e imóveis na zona rural. Queda de árvores e postes.

– Doutor Maurício Cardoso: 12 desalojados. Queda de árvores e muros. Telhados destruídos.

– Caraá: 15 desabrigados. Interrupção no fornecimento de energia elétrica e água por rompimento de linhas de abastecimento. Destelhamentos.

(Marcello Campos)

2023-07-13