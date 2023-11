Mundo Passagem de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, deve ser reaberta neste domingo; brasileiros vivem expectativa de saída

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Autoridade palestina e uma fonte médica egípcia disseram que a suspensão se deveu a problemas para levar pacientes médicos de dentro de Gaza para Rafah Foto: Reprodução/Hasan Habee Foto: Reprodução/Hasan Habee

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A passagem da fronteira de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, deve voltar a ser aberta neste domingo (12), permitindo que estrangeiros e familiares continuem deixando o local, que é atacado por Israel em resposta aos atentados do grupo terrorista Hamas.

A reabertura da passagem, que fica na fronteira com o Egito, foi anunciada por autoridade local. A informação ainda não foi confirmada pelo Itamaraty.

Um grupo de 34 brasileiros e familiares tenta deixar a Faixa de Gaza, com ajuda do governo brasileiro. O governo de Israel incluiu os nomes entre os que poderiam cruzar a fronteira e deixar a região. Eles chegaram a se dirigir até os portões de Rafah, na sexta-feira (10), mas um novo fechamento da passagem impediu a saída.

A saída dos estrangeiros de Gaza depende primeiro que todas as ambulâncias com feridos sejam autorizadas a passar. Os veículos têm sido impedidos de sair por causa de ataques na região onde estão localizados os hospitais no Norte de Gaza. Com isso, não há como garantir a saída das ambulâncias em segurança.

Os nomes dos 34 brasileiros e familiares foram incluídos na lista de estrangeiros a autorizados a deixar Gaza na noite de quinta-feira (09), no horário de Brasília.

Impedidos de deixar Gaza, parte dos brasileiros ficou no abrigo em Rafah, próximo da fronteira, e outro grupo, do qual faz parte Hasan Rabee, retornou a Khan Yunis para ficar na casa de familiares.

Das 34 pessoas à espera de viajar ao Brasil, 22 têm dupla nacionalidade brasileira-palestina, nove são palestinos e dois de outros países. Quinze integrantes são menores de idade, sendo três deles bebês e seis crianças.

Desde 1º de novembro, seis listas de estrangeiros autorizados a atravessar a fronteira foram divulgadas – nenhuma delas com brasileiros. Até o momento, aproximadamente 3.432 pessoas foram autorizadas a deixar a Faixa de Gaza.

Saída de brasileiros

Após a saída, o grupo de brasileiros fará um trajeto de 55 km por via terrestre até chegar ao aeroporto de Al-Arish, no Egito. É neste local onde uma aeronave da Presidência da República já espera os brasileiros, no Cairo, para fazer a viagem de volta ao Brasil.

Além de suprimentos humanitários, o avião está tripulado com médico, enfermeiro e psicólogo que auxiliarão a todos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende receber os brasileiros vindos da Faixa de Gaza na Base Aérea de Brasília.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/passagem-de-rafah-no-sul-da-faixa-de-gaza-deve-ser-reaberta-e-pode-abrir-caminho-para-brasileiros-neste-domingo/

Passagem de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, deve ser reaberta neste domingo; brasileiros vivem expectativa de saída

2023-11-11