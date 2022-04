Rio Grande do Sul Passagens interurbanas ficam 7,33% mais caras no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

A maioria das empresas que operam na rodoviária de Porto Alegre fez reajustes. Foto: O Sul/Arquivo A maioria das empresas que operam na rodoviária de Porto Alegre fez reajustes. (Foto: O Sul/Arquivo) Foto: O Sul/Arquivo

A partir desta quinta-feira (14), as passagens do transporte interurbano ficaram mais caras no Rio Grande do Sul, com reajuste de 7,33% . O aumento é válido para os trajetos de longo curso, feitos entre municípios de uma mesma região metropolitana não são afetados pelo índice.

As empresas de ônibus têm autonomia para aderir ou não ao reajuste.

Na rodoviária de Porto Alegre, a correção no valor das passagens já foi aplicada pela maioria das empresas que oferecem viagens para além da Região Metropolitana.

Conforme o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), o reajuste acontece em funação do aumento no preço dos combustíveis.

