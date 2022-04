Rio Grande do Sul ANP autua postos de combustíveis no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2022

Na Capital, onde houve uma ação conjunta com a Polícia Civil e Inmetro, três postos de combustíveis foram autuados. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Na Capital, onde houve uma ação conjunta com a Polícia Civil e Inmetro, três postos de combustíveis foram autuados. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Fiscais da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estiveram em nove postos de combustíveis, 13 revendas e um distribuidor de GLP e em um transportador-revendedor-retalhista (TRR) no Rio Grande do Sul, entre os dias 11 e 13 de abril, nos municípios de Restinga Seca, Santa Maria, Alvorada, Porto Alegre e Barra do Ribeiro.

Na Capital, onde houve uma ação conjunta com a Polícia Civil e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), três postos de combustíveis foram autuados.

Um deles por não possuir medida-padrão com o selo de aferição do Inmetro atualizado, além da planta simplificada estar desatualizada; outro por não possuir termodensímetro (equipamento acoplado à bomba de etanol para verificar aspectos de qualidade) instalado em uma das bombas de etanol hidratado, além de ter, em outra bomba, termodensímetro com defeito; e o último recebeu autuação por permitir o funcionamento de bombas de autosserviço operadas pelo próprio consumidor, além de possuir tanque de armazenamento de combustíveis sem ligação a nenhuma bomba medidora ou a equipamento filtrante.

Em Alvorada, na Região Metropolitana, as equipes da ANP contaram com o apoio da Polícia Civil para interditar uma revenda de GLP que exercia a atividade sem autorização da Agência e autuar um posto que não possuía os equipamentos necessários para a análise de qualidade dos combustíveis.

Na cidade de Barra do Ribeiro, uma revenda de GLP foi autuada e interditada por não atender às normas de segurança no armazenamento dos vasilhames. Dois postos de combustíveis do município receberam autuação por não possuírem medida-padrão (equipamento para realizar o teste de volume que pode ser exigido pelo consumidor) com o selo de aferição do Inmetro atualizado.

