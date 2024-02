Porto Alegre Feriado de Navegantes tem passe livre nos ônibus em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Procissão em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes reúne milhares de pessoas Foto: Alex Rocha/PMPA Procissão em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes reúne milhares de pessoas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre informou que nesta sexta-feira (2), feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, haverá passe livre nos ônibus de Porto Alegre em razão da procissão em homenagem à Santa. A tabela horária e os itinerários das linhas do transporte coletivo podem ser consultados no site linhas.eptc.com.br.

As homenagens à Nossa Senhora dos Navegantes iniciam às 7h com uma missa na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, rua Vigário José Inácio, 402, no Centro Histórico. Por volta das 8h, começa a procissão com a imagem da Santa pelas avenidas Mauá e Castello Branco, com a presença de autoridades eclesiais e políticas, além de milhares de devotos que percorrem as ruas até o Santuário dos Navegantes, próximo à antiga ponte do Guaíba. O evento religioso é promovido pela Arquidiocese de Porto Alegre com o apoio da prefeitura.

Trânsito

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) montou um esquema especial de trânsito e transporte para o evento. Em razão do feriado cair em uma sexta-feira, com grande movimento nas entradas e saídas da Capital, é importante que os motoristas em deslocamento para o litoral e interior evitem os acessos pelo Túnel da Conceição, avenidas Castello Branco e Sertório, devido à procissão. A melhor opção para quem irá deixar Porto Alegre é seguir pela Terceira Perimetral.

A primeira etapa do bloqueio no trânsito acontece a partir das 7h para instalação de tapumes no acesso à ponte do Guaíba pela avenida Sertório. O acesso à ponte deverá ser realizado pela avenida Farrapos, avenida Cairu, rua Voluntários da Pátria e avenida Castello Branco.

Na segunda etapa, a partir das 7h30min, o bloqueio ocorre na avenida Mauá, entre a rua Vigário José Inácio e a rua da Conceição. O tráfego na avenida Castello Branco será desviado no topo da elevada em direção ao túnel. O acesso à estação rodoviária será mantido. Também haverá bloqueio na avenida Castello Branco, sentido Centro/bairro, entre a rua da Conceição e a avenida Sertório.

Após a procissão, a avenida Sertório, entre a avenida Presidente Roosevelt e a rua Voluntários da Pátria, seguirá bloqueada em função da festa nas imediações da Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. A melhor alternativa para os condutores acessarem a Capital em direção ao Centro Histórico será via BR-116, avenida Farrapos e Alberto Bins.

2024-02-01