Geral Passeio de moto de Bolsonaro causa bloqueio e 34 quilômetros de engarrafamento

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2022

O evento reuniu apoiadores do presidente, que tentará a reeleição em outubro. (Foto: Reprodução)

Um passeio de motos da capital paulista até Americana, no interior de São Paulo, provocou congestionamento em estradas devido ao bloqueio de trechos da Rodovia dos Bandeirantes. O presidente e pré-candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) e o pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio Freitas (Republicanos) participaram do evento.

No Twitter, o pré-candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou o ato. “A gasolina cara leva a inflação nas alturas. Mas a prioridade para alguns é fazer motociata sem destino usando combustível caro e comprado com dinheiro público enquanto o povo sofre”, afirmou.

A Bandeirantes ficou bloqueada do km 13, na capital paulista, ao km 134, em Santa Bárbara d’Oeste, no interior do estado, das 8h às 13h05min. O tráfego no sentido interior ficou totalmente interrompido, incluindo todos os acessos à rodovia que fazem esse trajeto.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que não foram registrados acidentes envolvendo os participantes do evento na capital. De acordo com a CCR Autoban, foi registrado apenas um acidente, em Jundiaí, envolvendo dois participantes do passeio. Eles ficaram levemente feridos e foram encaminhados a unidades de saúde da cidade.

De acordo com a CCR AutoBan, por volta de 12h30 eram 34 km de lentidão na Anhanguera entre Campinas (kms 92 e 98), Jundiaí (kms 50 e 54) e Cajamar (entre kms 15 e 39). Na Bandeirantes, eram 19 km de congestionamento em Jundiaí (52 a 71).

Como alternativa, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) recomendou que os motoristas utilizassem a Rodovia Anhanguera.

Também houve interdição na Rodovia Luiz de Queiroz, que conecta a Bandeirantes à cidade de Americana, no sentido Anhanguera.

No Rodoanel, o tráfego foi interrompido momentaneamente nos dois sentidos, na altura dos acessos à Bandeirantes, e liberado depois da passagem do presidente.

Custos

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou, por nota, que será gasto cerca de R$ 1 milhão com o reforço no policiamento para o evento. “Um efetivo de mais 1.900 policiais militares será empregado na operação ao longo de todo o percurso para proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação no ato e a fluidez no trânsito”, diz o texto.

Segundo a pasta, o patrulhamento foi intensificado nas imediações do local de concentração, na Avenida Olavo Fontoura, e também local de dispersão, em Americana. As informações são do portal de notícias G1.

