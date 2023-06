Política “Passo fundamental”, diz Lula sobre cessar-fogo entre Colômbia e guerrilha

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Acordo entre o presidente colombiano e o líder do Exército de Libertação Nacional tem prazo de seis meses. Na foto, Lula Foto: Twitter Foto: Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pelo acordo de cessar-fogo por seis meses com o ELN (Exército de Libertação Nacional).

“Um passo fundamental na construção da paz para os povos latino-americanos”, disse Lula, neste sábado (10), nas redes sociais. O pacto, assinado na presença do presidente Petro e do líder da guerrilha, Antonio García, foi anunciado nesta sexta-feira (09) pelo governo colombiano.

Desde o início do ano, as partes negociam um cessar-fogo. Em janeiro, guerrilha e governo viveram um momento tenso quando os rebeldes negaram uma trégua bilateral com os principais grupos armados do país que Petro havia anunciado na véspera de Ano Novo. Em março, houve um segundo ciclo de negociações na Cidade do México, mas não se chegou a um acordo.

Segundo o documento acordado, o cessar-fogo será implementado em 3 de agosto e feito por fases. As negociações serão progressivas até um possível acordo final, em maio de 2025, e a trégua será monitorada pelas Nações Unidas, a Igreja Católica, os países garantidores e representantes da sociedade civil.

“O mundo das armas e de matar uns aos outros precisa acabar”, disse o presidente da Colômbia, durante a cerimônia.

O comandante guerrilheiro, Pablo Beltrán, também discursou. “Este tipo de acordo é uma esperança de que os conflitos possam ser resolvidos por vias diplomáticas e políticas.”

O conflito na Colômbia dura quase seis décadas e já matou pelo menos 450 mil pessoas. Inspirado pela revolução cubana e por ideais marxistas, com o tempo o Exército de Libertação Nacional passou a ter em sequestros, extorsão e nas ligações com o narcotráfico suas principais fontes de receita.

Isso fez com que o grupo guerrilheiro passasse a ter cada vez menos apoio da população colombiana devido a seus métodos violentos de atuação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/passo-fundamental-diz-lula-sobre-cessar-fogo-entre-colombia-e-guerrilha/

“Passo fundamental”, diz Lula sobre cessar-fogo entre Colômbia e guerrilha

2023-06-10