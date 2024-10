Política Pastor Malafaia não chamou Michelle Bolsonaro de “linguaruda do Satanás”

21 de outubro de 2024

Na realidade, religioso atacou vereadora de Goiânia que o chamou de "magnata da fé".(Foto: Reprodução)

Circula nas redes sociais que o pastor Silas Malafaia teria chamado a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro de “linguaruda do Satanás metida a crente”. Postagens exibem um vídeo em que Malafaia nega acusações de que teria enriquecido com recursos da igreja e que teria um avião. Na gravação, o pastor se refere à pessoa que fez essas acusações como “linguaruda do diabo” e diz que ela teria que provar as alegações na Justiça.

O conteúdo é enganoso. As críticas de Malafaia não foram direcionadas a Michelle, e sim à vereadora Aava Santiago (PSDB), de Goiânia. Ela chamou o pastor de “magnata da fé” e alegou que ele tem um avião particular para ficar “batendo perna”. Essas declarações de Aava foram publicadas pela revista Veja, em julho. O vídeo em que Malafaia critica a vereadora circula fora de contexto nas redes sociais.

Na gravação original, disponível no YouTube, Malafaia não cita o nome de Aava, mas conta que uma vereadora disse que ele enriqueceu com o dinheiro da igreja e que as alegações saíram na revista. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram na sexta-feira (18), o pastor desmentiu que seus comentários fossem sobre a ex-primeira-dama e alertou que alguns vídeos usaram inteligência artificial para sugerir essa conexão.

O conteúdo verificado circula no Threads e Instagram desde quarta-feira (16). As postagens enganosas recortam o início da gravação original, em que Malafaia diz: “Agora mesmo uma vereadora, uma linguaruda do Satanás metida a crente”, mantendo apenas a parte que começa com “uma linguaruda do satanás metida a crente”, para sugerir que os comentários do pastor se referem à ex-primeira-dama. As publicações também utilizam imagens de Michelle Bolsonaro para reforçar a conexão equivocada.

No vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Malafaia confirma que estava falando de uma vereadora que, segundo ele, o caluniou em entrevista à revista Veja. O pastor afirmou estar processando Aava e disse que ela terá que provar o que disse. Na reportagem publicada em julho, a vereadora foi apresentada pela revista como aposta do presidente Lula para romper a rejeição dos evangélicos contra a esquerda. O texto relata que a vereadora foi convidada pela primeira-dama Janja para uma reunião com o presidente no Palácio do Planalto.

No encontro, Aava teria recomendado que o presidente deixasse de lado os líderes evangélicos tradicionais, vá às igrejas e tentasse conversar diretamente com os fiéis. À revista Veja, a vereadora disse: “Eu falei para ele: ‘Enquanto o senhor Silas Malafaia, o Valdemiro Santiago e essa turminha, que não passa de dez, têm avião particular para ficar batendo perna, a minha igreja e centenas de outras precisam vender carnê se quiser comprar um carro novo. Estamos neste momento, por exemplo, vendendo carnê para reformar o prédio para nosso aniversário de 50 anos do ministério’”.

