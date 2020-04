Celebridades Patrícia Abravanel ganha declaração do marido: “Mamãe general mais gata”

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Marido fez uma declaração para a apresentadora, filha de Silvio Santos Foto: Gabriel Cardoso/SBT Marido fez uma declaração para a apresentadora, filha de Silvio Santos. (Foto: Gabriel Cardoso/SBT) Foto: Gabriel Cardoso/SBT

Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, usou o Instagram nesta terça-feira (14) para parabenizar o caçula, Senor, que completa 1 ano.

“Como o tempo voa!! Parece que ele nasceu ontem e já está engatinhando pela casa e quase andando. Sou muito grato a Deus pela família que Ele me deu. E no vídeo do lado com a Jane, cantando parabéns pro Senor. Coisa mais linda. E como o Pedro cuida tão bem dos irmãos”, disse o deputado, se referindo aos outros filhos que tem com Patrícia, Pedro, de 5 anos, e Jane, de 2.

Fábio completou o texto, fazendo uma declaração para a apresentadora, filha de Silvio Santos. “E a mamãe general quatro estrelas mais gata, Patrícia Abravanel, que toma conta de nós quatro”, escreveu.

