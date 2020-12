Inter Patrick vê evolução da equipe e projeta partida contra o Boca: “Lutar até o último minuto”

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jogador diz que Inter passa por um momento difícil, mas que vai reverter o resultado da partida de ida Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 8 de dezembro de 2020

As atenções do Inter estão voltadas para o Boca Juniors e a Copa Libertadores. Nesta quarta-feira (9), o colorado entra em campo em La Bombonera, na Argentina, em busca da classificação para as quartas de final da competição continental. Mas para que isso aconteça, o Inter precisa reverter o placar da derrota por 1 a 0 no Beira-Rio, no jogo de ida.

A confiança para mudar o rumo da história e conseguir a classificação está entre os jogadores e comissão técnica. Foi o que disse o meia Patrick, em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (8). O jogador ressaltou que a equipe irá buscar um bom resultado “até o último minuto”: “Acreditamos que fizemos um bom jogo e poderíamos ter saído com a vitória na primeira partida. Então vamos motivados pra lutar e buscar a classificação até o último minuto”.

O empate por 2 a 2 com o Atlético-MG no último domingo (6) trouxe mais confiança para equipe, mas foi o sétimo jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Hoje o colorado é o sexto colocado na tabela, e viu outras equipe assumirem a liderança que foi sua por várias rodadas. Mas mesmo com a fase ruim no campeonato nacional, a determinação para uma virada na Copa Libertadores está presente no dia a dia da equipe: “Estamos buscando a vitória. Infelizmente estamos passando por um momento difícil. Mas o importante é não deixarmos de tentar. O remédio pra isso é continuar trabalhando e acreditando no nosso trabalho, assim vamos estar mais perto da vitória”.

Mesmo precisando vencer por dois gol para conquistar a classificação em tempo normal, o Inter entrará em campo contra o Boca pensando também no seu lado defensivo. “Dentro de um jogo como esse, o mais importante é não tomar gol. É pensar positivo, entrar com alegria, foco e determinação. Acreditar. Todos estão motivados e acreditam que vamos contornar essa situação”, disse Patrick, destacando a importância da defesa para dar sustentação no objetivo colorado. A equipe do técnico Abel Braga realizou o último treino na manhã desta terça-feira (8) no Centro de Treinamentos do Parque Gigante. Às 15h, a delegação viaja a Buenos Aires, onde encara, na quarta (9), o Boca Juniors em La Bombonera, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter