Patrimônio do futuro ministro do Turismo subiu 123% em 4 anos

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Patrimônio de Sabino inclui aeronave, Hilux e imóveis. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Confirmado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga de ministro do Turismo no lugar de Daniela Carneiro (União-RJ), o deputado paraense Celso Sabino (União) ampliou sua lista de bens nos últimos anos. A alta no patrimônio ocorreu principalmente durante seu mandato na Câmara.

Levantamento feito com base em declarações feitas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que a soma dos bens informados por Sabino saltou 123% entre as eleições de 2018, quando foi eleito pela primeira vez deputado federal pelo PSDB, e o pleito de 2022, no qual foi reeleito.

A conta considera a inflação acumulada no período, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No ano passado, foram declarados R$ 4,6 milhões em valores atuais. Quatro anos antes, seus bens somavam R$ 2 milhões, também corrigidos. Em nota, Celso Sabino afirmou que a variação é compatível com seus rendimentos.

Entre 2018 e 2014, o crescimento havia sido de 14%, enquanto a alta acumulada entre 2010 e 2014 foi de 25% no patrimônio, considerando também o IPCA nesses períodos. Antes de chegar à Câmara, Celso Sabino foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) entre 2015 e 2018.

A movimentação se traduz no maior número de itens declarados pelo hoje ministro no último pleito. Boa parte do seu crescimento patrimonial entre as últimas duas eleições gerais vem de imóveis e terrenos, que representam metade dos bens, além de investimentos. Se em 2018, Celso Sabino havia declarado à Justiça Eleitoral ter um apartamento e uma sala comercial, no ano passado, a lista tem sete imóveis, salas comerciais e terrenos avaliados, em conjunto, em R$ 2,8 milhões, valor 62% maior com os bens da mesma natureza indicados em 2018.

Contas bancárias

Já os recursos aplicados ou mantidos em suas contas correntes somam quase R$ 1 milhão. Entre um pleito e outro, o ministro também adquiriu um avião monomotor Piper PA-32, cujo valor declarado foi de cerca de R$ 300 mil. A lista de bens declarados ao TSE também inclui dois veículos Hilux, que juntos somam quase R$ 600 mil. Um deles já constava na declaração de 2018.

O futuro ministro do Turismo afirmou que os bens declarados englobam ativos do parlamentar, auditor fiscal de carreira, e da esposa, servidora pública federal. “Os bens, participação societária em empresas e fundos de investimento, inclusive listados em bolsa, são decorrentes de anos de trabalho e, portanto, absolutamente compatíveis com seus rendimentos”, ressaltou Celso Sabino.

O nome de Celso Sabino para a pasta foi confirmado na última quinta-feira pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Segundo ele, o governo só espera uma reunião com caciques do União Brasil para poder oficializar a saída de Daniela Carneiro, que deve assumir um posto de vice-líder do governo na Câmara após deixar a pasta.

