Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Paula Toller diz que tem espírito juvenil e muitos anos bem vividos. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Sempre que Paula Toller aparece na TV, todo mundo fica se perguntando como ela consegue manter uma aparência tão jovem, como a que tinha na década de 1980, quando começou a carreira.

Aos 58 anos, a cantora reafirma que não tem muito segredo para essa jovialidade e garante que a idade nunca a impediu de fazer nada que tivesse vontade.

“Idade eu tenho, mas não uso. Não serve para determinar o que faço ou deixo de fazer. Tenho um espírito juvenil, às vezes infantil, com as vantagens de ter experiência, muitos anos bem vividos. O que importa é ter saúde, cabeça boa”, diz a convidada do Encontro.

Mas Paula já passou por alguns perrengues por conta do rosto de menina. Em uma viagem à Argentina, por exemplo, ela quase foi barrada no aeroporto.

“As pessoas confundem a minha idade. Já fui quase impedida de entrar em Buenos Aires porque o cara achou que meu passaporte era falso. Já fui impedida de pedir um drinque, quando tinha 30 e poucos anos, porque o cara achou que eu não tinha idade nos Estados Unidos”, relembra Paula Toller.

Cuidados sem exageros

A cantora conta que tenta equilibrar alimentos saudáveis para não se descuidar da saúde e manter a energia nos show, mas admite que enfia o “pé na jaca” de vez em quando: “Eu dou uma estragadinha porque ninguém é de ferro. Essa estragadinha é necessária para não ficar na paranoia.”

