Brasil Paulinho da Viola recebe alta após cirurgia de retirada de parte do intestino

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Paulinho da Viola se recuperou bem de uma enterectomia. Foto: Divulgação/Ricardo Nunes Paulinho da Viola se recuperou bem de uma enterectomia. (Foto: Divulgação/Ricardo Nunes) Foto: Divulgação/Ricardo Nunes

O cantor, compositor e multi-instrumentista Paulinho da Viola recebeu alta de um hospital, onde estava internado, no Rio de Janeiro e foi liberado para ir para casa nesta segunda-feira (7).

Assinado pelo cirurgião Octávio Vaz, o boletim médico foi publicado no perfil do músico em uma rede social.

“O paciente Paulo César de Faria (Paulinho da Viola) recuperou-se muito bem do procedimento cirúrgico executado. Está tendo alta hoje [segunda] para sua residência”, diz o texto.

“Muito feliz em poder voltar para casa e ainda ser recebido ao som de “Vou Vivendo”, meu choro preferido do Pixinguinha. Quero agradecer novamente a todo o carinho e a todos os profissionais que me ajudaram nesta semana. Estou me recuperando bem, muito obrigado!”

Paulinho da Viola se recuperou bem de uma enterectomia (retirada cirúrgica de um pedaço do intestino) após um sangramento.

O artista de 80 anos foi internado na madrugada do dia 31 de julho para realizar uma bateria de exames e fazer uma cirurgia. Ele passou mal e precisou cancelar sua apresentação em um show na cidade de Três Rios, no Sul do Rio de Janeiro.

Segundo a assessoria do cantor, Paulinho da Viola teve queda de pressão e foi constatado um pequeno sangramento digestivo – segundo o hospital, exames revelaram o problema como etiologia um GIST de intestino delgado.

