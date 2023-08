Rio Grande do Sul Vila da Mônica lança promoção especial para o Dia dos Pais

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

A promoção é válida para compras feitas de forma antecipada. Foto: Divulgação

Pensada nos mínimos detalhes para proporcionar às famílias momentos inesquecíveis, a Vila da Mônica Gramado está lançando uma promoção especial para o Dia dos Pais.

No final de semana em que se comemora a data (12 e 13 de agosto), os papais que forem ao parque, acompanhados de seus filhos pagantes, terão entrada franca para conferir as mais de 20 atrações que recriam o bairro do Limoeiro, onde a Turminha criada por Mauricio de Sousa vive as suas aventuras.

“Queremos que pais e filhos tenham um dia de muita diversão na Vila da Mônica, um ambiente lúdico construído com todo carinho para conectar gerações por meio dos quadrinhos e de personagens tão queridos por todos como a Mônica, a Magali, o Cebolinha, o Cascão e a Milena”, afirma a CEO do parque, Manoela da Costa Moschem.

A promoção é válida para compras feitas de forma antecipada, nos canais próprios da Vila da Mônica, até 13 de agosto, com utilização dos ingressos nos dias 12 e 13.

Como sempre ocorre nas promoções, o desconto não é cumulativo com outros benefícios, como a meia-entrada, e não se aplica sobre o consumo interno do parque ou estacionamento.

Vila da Mônica Gramado

▪ Endereço: Rua Germano Boff, 611, bairro Carazal, Gramado (RS)

▪ Horário de funcionamento: 9h45 às 17h30

Ingressos

▪ Ingressos antecipados à venda no site: www.viladamonica.com.br

▪ Pessoa com deficiência (infantil) tem acesso gratuito

▪ Pessoa com deficiência (adulto) e acompanhante : R$ 89,00 antecipadamente por meio da central de vendas e na bilheteria no dia da visita

▪ Acima de 60 anos: R$ 119,00

▪ Baixa temporada: R$ 179,00

▪ Alta temporada: R$ 189,00

* Os ingressos comprados diretamente na bilheteria possuem valores maiores do que os antecipados.

Sobre a Vila da Mônica

Com atrações para todas as idades, a Vila da Mônica Gramado é um parque temático que faz com que os visitantes se sintam no universo criado por Mauricio de Sousa. Toda a ambientação remete ao bairro do Limoeiro, onde Cebolinha, Cascão, Mônica, Magali, Milena e os demais integrantes da Turma vivem suas aventuras. São mais de 20 atrações para surpreender os visitantes em cenários como a Cidade dos Carrinhos, o Laboratório do Franjinha, o Ateliê da Marina e as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Louco, do Luca e da Milena, além de uma infraestrutura pensada para que as famílias passem o dia por lá.

Na Casa da Mônica, por exemplo, ela prepara uma festa do pijama e todos os convidados caem no sono, atravessam um túnel mágico e chegam a um lugar muito divertido. Já na Casa da Magali, todos podem confeitar suas próprias guloseimas. A Praça do Sansão fica bem no coração da Vila da Mônica Gramado e tem uma linda árvore azul. Mas, em vez de flores, a planta tem nos galhos vários coelhos, iguais ao fiel escudeiro da Mônica. Na Vila, além de conhecer a Turminha, os visitantes podem curtir atrações clássicas como o Carrossel do Chico Bento, a Roda-Gigante e a Dinolândia, um espaço dedicado aos pequenos de até 24 meses, com brinquedos pensados especialmente para quem já nasceu fã das crianças do bairro do Limoeiro.

Sobre Mauricio de Sousa Produções AO VIVO



A MSP ao Vivo tem como missão transformar o universo criado por Mauricio de Sousa em experiências inesquecíveis para toda a família. Por meio de parques, centros de entretenimento familiar, espetáculos musicais, restaurante, encontros com personagens, eventos corporativos, culturais, esportivos, espaços temáticos interativos em hotéis, shoppings e feiras de negócios, milhares de pessoas de todas as idades têm contato com a Turma da Mônica de forma lúdica, educativa e cultural.

A divisão é liderada pelo empresário, produtor e diretor de produção da MSP, Mauro Sousa, filho de Mauricio de Sousa e inspiração para criação do personagem Nimbus. Com a colaboração de uma equipe supercompetente, os projetos da MSP Ao Vivo, fixos e itinerantes, impactam diretamente ou indiretamente, mais de 60 milhões de pessoas todos os anos.

https://www.osul.com.br/vila-da-monica-lanca-promocao-especial-para-o-dia-dos-pais/

2023-08-07