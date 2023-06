Grêmio Paulo Caleffi deixa a vice-presidência de Futebol do Grêmio

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

"O motivo indicado foi eu ter me confrontado com a imprensa. Retomo a minha condição de torcedor", escreveu Caleffi no Twitter. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio comunicou, na noite dessa quarta-feira (28), a saída de Paulo Caleffi da vice-presidência de Futebol. Também informou que Antônio Brum assume o cargo. No Twitter, Caleffi disse ter sido avisado da decisão por telefone: “Fui comunicado pelo Sr. Alberto Guerra do meu desligamento por telefone. O motivo indicado foi eu ter me confrontado com a imprensa. Retomo a minha condição de torcedor”.

