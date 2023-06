Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre fará contratação emergencial de empresa de coleta de lixo por contêineres

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Probemas na prestação do serviço motivaram recisão cm o consórcio encarregado. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre publicou na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial do Município o edital do processo de contratação emergencial para um novo modelo de coleta de resíduos sólidos urbanos. Os temos estipulam que seja ampliada a frequência de recolhimento automatizada do lixo orgânico e o número de contêineres que recebem esse tipo de material nos 19 bairros atendidos pelo sistema.

De acordo com a administração municipal, a iniciativa é motivada pela verificação de falhas frequentes por parte da atual prestadora de serviço – os problemas também motivaram reclamações de moradores de inúmeras ruas da cidade, além de ampla repercussão por veículos da imprensa. O consórcio responsável já foi notificado sobre o plano de rescisão do contrato.

A abertura das propostas das empresas concorrentes será no dia 3 de julho. Ainda de acordo com o documento (que pode ser acessado por meio de link no site prefeitura.poa.br), a modalidade terá serviços realizados diariamente, e não de forma alternada como atualmente tem sido feito na maioria dos pontos atendidos.

Ao mesmo tempo, haverá um acréscimo de 140% no número de contêineres nas vias públicas. As unidades passarão de 2,5 mil para 6 mil, em razão de os novos equipamentos possuírem menor capacidade de armazenamento.

Também está prevista a substituição de todos os atuais equipamentos metálicos por um novo modelo, feito de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), que permitirá uma coleta feita pela traseira de caminhões. Atualmente, o recolhimento é feito exclusivamente se forma lateral pelos veículos.

A vencedora da disputa ficará responsável pela substituição gradual em prazo de 60 dias a partir da ordem de início dos serviços.

Na avaliação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), as novas medidas devem garantir um serviço mais eficiente e ampliar a atratividade e a competitividade da disputa.

As exigências do edital também levaram em conta serviços semelhantes operados em municípios do Rio Grande do Sul e de outros estados, como São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.

Garis

O contrato prevê o apoio de garis na coleta automatizada para garantir maior eficiência na retirada dos resíduos. Isso vale especialmente para os materiais que podem cair dos contêineres ou que estão no entorno dos equipamentos devido à ação dos catadores, recicladores e outros indivíduos.

Atualmente, a limpeza dos resíduos no entorno dos contêineres – quando necessária – é realizada por uma força-tarefa da prefeitura e da empresa responsável pela coleta domiciliar tradicional.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-fara-contratacao-emergencial-de-empresa-de-coleta-de-lixo-por-conteineres/

Prefeitura de Porto Alegre fará contratação emergencial de empresa de coleta de lixo por contêineres

2023-06-28