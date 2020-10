Economia Pauta sobre o trabalho remoto aumenta nas negociações trabalhistas

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Segundo pesquisa, o trabalho remoto já está presente em 15,9% das negociações coletivas no País Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Segundo pesquisa, o trabalho remoto já está presente em 15,9% das negociações coletivas no País. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A presença de uma pauta referente ao trabalho remoto (home office) nas negociações trabalhistas neste ano aumentou mais de seis vezes em relação ao ano passado no Brasil. O levantamento, divulgado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), foi feito com base em dados do Ministério da Economia.

Segundo a pesquisa, o trabalho remoto já está presente em 15,9% das negociações coletivas em 2020 no País. Esse número era de 2,4% no ano passado, o que representa um aumento de 6,6 vezes da presença da pauta nas negociações trabalhistas ante 2019, até o mês de setembro. Segundo a Fipe, o crescimento do home office nos acordos ocorreu após o início da pandemia de coronavírus.

Negociações salariais

De acordo com o levantamento, no acumulado do ano até setembro, os trabalhadores conseguiram aumento real, ou seja, elevação do salário acima do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), em 45,9% das negociações coletivas. Em 29,6% delas, o reajuste ficou igual ao INPC e, em 24,5%, abaixo do índice.

