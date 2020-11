Rio Grande do Sul Pavimentação de mais um trecho da ERS-566, em Alegrete, será concluída em dezembro

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Obra na ERS-566 conta com investimento de R$ 12,5 milhões. Foto: Divulgação/Daer Obra na ERS-566 conta com investimento de R$ 12,5 milhões. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação/Daer

Em menos de dois meses, quem transita pela ERS-566, em Alegrete, na Fronteira Oeste, terá melhores condições de trafegabilidade. O motivo é que as obras de pavimentação de mais um trecho da ligação regional estão em fase avançada. Os serviços são executados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.

De acordo com o secretário Juvir Costella, a obra resultará em incentivo ao desenvolvimento econômico da região. “Além de proporcionar maior segurança à população, os produtores de Alegrete terão menos custos no transporte agropecuário, que é fundamental para o município”, destaca.

Os trabalhos se concentram nos km 5 a 17, e tiveram recentemente um aporte extra de R$ 9 milhões. O trecho já contava com R$ 3,5 milhões, originados da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a expectativa é de finalizar a pavimentação do trecho ainda neste ano. “Cerca de 90% do cronograma já foi concluído, faltando executar a última camada de revestimento asfáltico”, explica. “Com o recurso extra, a obra ganha ritmo para conseguirmos finalmente entregá-la à comunidade.”

